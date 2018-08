Corrida do Milhão agita Goiânia

Depois de uma pausa de 60 dias, a Stock Car retoma seu calendário com a realização da décima edição da Corrida do Milhão, a prova mais badalada do calendário da categoria. O maior atrativo é a premiação de R$ 1 milhão ao ganhador. A prova de domingo terá duração de 40 minutos e terá sua largada às 11h30, com transmissão ao vivo pela Rede Globo, dentro do programa Esporte Espetacular. Gabriel Casagrande, Julio Campos e Ricardo Zonta serão os paranaenses na corrida. Zonta já venceu uma vez.