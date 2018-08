Corrida do Garçom está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a Corrida Internacional do Garçom, que será realizada dia 26 de agosto, em Foz do Iguaçu. O evento será uma grande confraternização entre os profissionais da categoria em alusão ao Dia do Garçom, comemorado no começo deste mês. A competição premiará garçons e garçonetes dentro dos critérios de tempo e equilíbrio. A disputa ocorrerá em frente à Capitania Fluvial do Rio Paraná, localizada na Rua Barão do Rio Branco. A primeira largada será às 8h30. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até as 18h do dia 25 (sábado) pelos sites www.sindhoteisfoz.com.br e www.stthfi.com.br. Ou diretamente na sede dos sindicatos e no departamento de recursos humanos da firma.