Coritiba recebe Figueirense por vaga no G4

O Coritiba enfrenta o Figueirense neste sábado, às 18h30, no Couto Pereira, em um confronto direto na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos até aqui, o Coxa ocupa a quinta colocação da competição. O Figueirense, por sua vez, tem 20 pontos, e está em quarto. Logo, a disputa por posições se faz importante uma vez que o torneio se encaminha para a sua metade. “A gente passa para todos os atletas, a Série B como é disputada, com vários candidatos ao acesso, cada jogo é uma decisão. Agora são três jogos importantes, sendo dois em casa e a gente tem uma meta de pontuar e virar o turno no G4”, destacou o treinador Eduardo Baptista, lembrando que na próxima rodada o Coxa visitará o CSA e que no dia 4 de julho receberá o Paysandu, outros adversários diretos pelo acesso.