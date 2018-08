Coritiba inicia returno de olho em vaga no G4

Curitiba – Sem vencer há duas rodadas, contra adversários diretos pelo acesso, o Coritiba encerrou o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro fora do grupo dos quatro primeiros, que era seu objetivo para a primeira metade da competição. Agora, na 20ª rodada, a que abre o returno, recebe o Sampaio Corrêa de olho em encerrar o fim de semana no G4. O duelo contra o time maranhense está marcado para as 21h30 desta sexta-feira, no Couto Pereira.

O adversário é o penúltimo colocado na classificação, mas começou o campeonato com uma vitória que frustrou o Coxa logo no início de sua caminhada na Série B: 2 a 0, em São Luís (MA).

O Coritiba nem pensa em deixar pontos escapar desta vez, ainda mais porque a sequência da tabela prevê dois jogos seguidos como visitante, contra Atlético-GO e Criciúma.

Também por isso, e pelo desempenho nas últimas rodadas, o técnico Eduardo Baptista faz mistério quanto a formação para esta noite. Ele testou o time com Jonatas Belusso e depois com Bruno Moraes no ataque. Já no meio de campo Alisson Farias voltou a treinar entre os titulares. O lateral-direito Carlos César também participou das atividades e se mostrou recuperado e apto a estrear, após mais de quatro meses. Já o meia Chiquinho e o lateral-direito Leandro Silva, lesionados, estão fora.