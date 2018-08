Coritiba efetiva Tcheco como treinador até o fim do ano

O Coritiba confirmou, ontem, Tcheco como técnico da equipe até o final da Série B deste ano. Tcheco é auxiliar-técnico da comissão técnica permanente desde o início do ano e assume o cargo de treinador após a demissão de Eduardo Baptista, na última sexta-feira. “Ele não é interino. É o técnico do Coritiba”, garantiu o presidente do Coxa, Samir Namur, em coletiva de impressa nessa segunda-feira. “Um técnico com mais bagagem e de nome foi ponderado, mas entendemos que o perfil e conhecimento do Tcheco é o que precisamos”, afirmou o dirigente. Já para o cargo de auxiliar técnico foi anunciado Matheus Costa, que comandou o Paraná Clube em 2017 o Joinville este ano. Os cargos de diretor de futebol e gerente ainda estão vagos no Coxa.