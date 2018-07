Coritiba e Ponte fazem duelo direto na Série B

Curitiba – O primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim e o Coritiba enfrenta a Ponte Preta hoje em seu penúltimo jogo antes de virar a tabela da competição. O duelo, pela 18ª rodada, está marcado para as 19h no Couto Pereira.

O Coxa, que vive momento de inconstância, mas que também observa os rivais da parte de cima da tabela com a mesma instabilidade, inicia a rodada na sétima colocação com 27 pontos, a três do G4. Já a Macaca está logo abaixo dos paranaenses na classificação, em oitavo com 24.

Vindo de vitória sobre o Goiás, o alviverde paranaense antes havia empatado com São Bento, perdido para o Guarani, vencido o Paysandu e empatado com o CSA. Os resultados exemplificam a campanha do Coritiba, que apenas uma vez emplacou duas vitórias seguidas na competição, diante de Atlético-GO e Criciúma, nas já longínquas 2ª e 3ª rodadas.

Para chegar à segunda vitória seguida e se aproximar da meta de virar o turno no G4 da Série B, o Coxa conta com o conhecimento do técnico Eduardo Baptista a respeito do adversário. Ele deixou a Macaca em março, depois do Campeonato Paulista, e assumiu o Coritiba no mês seguinte.

Para esta noite, Baptista conta com os retornos do volante Uillian Correia, de suspensão, e do meia Thiago Lopes, de lesão. Em contrapartida, o atacante Bruno Moraes cumprirá suspensão.