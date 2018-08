Coritiba e Oeste disposto a fazer valer sua força em casa

Curitiba – Sem vencer há cinco rodadas e mais perto da zona de rebaixamento do que do G4, o Coritiba abre hoje a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro disposto a mudar esse panorama. Para isso conta com o fator casa para receber o Oeste, às 19h30, no Couto Pereira.

O Coxa é o único time invicto como mandante na competição, com seis vitórias e quatro empates em dez jogos. E na classificação por esse critério, o alviverde paranaense só não é melhor que o líder Fortaleza, que fez 11 jogos em casa, com oito vitórias, dois empates e uma derrota.

No Alto da Glória, o Coritiba somou 22 dos seus 30 pontos. Na classificação, está a seis pontos do quarto colocado Avaí e com cinco a mais que o Santo Bento, que abre a zona de rebaixamento.

O lamento para o torcedor é que os quatro empates do Coxa em casa ocorreram nas últimas cinco partidas como mandante. Os jogadores sabem disso e da necessidade de voltar a vencer urgentemente. “Temos um bom aproveitamento em casa, mas a pressão ainda é forte. Precisamos transmitir um jogo consistente que passe essa confiança”, acredita o volante Vinicius Kiss, que hoje pode ser improvisado na lateral direita, para fortalecer a defesa.

Caso essa mudança se confirme, a vaga no meio de campo passa a ser disputada por Vitor Carvalho, em um sistema mais defensivo, e Bruno Moraes, numa opção mais ofensiva. Já o zagueiro Thalisson Kelven é ausência certa para o técnico Tcheco, por suspensão.