Coritiba desafia Criciúma de olho em se aproximar do G4

Coritiba – Sem vencer há quatro jogos e ocupando a 10ª posição na tabela de classificação, o Coritiba desafia o Criciúma nesta terça-feira em busca de se aproximar do G4 da Série B, o qual está distante apenas quatro pontos, apesar de ter cinco equipes à frente na tentativa de chegar ao grupo dos quatro primeiros. O duelo desta noite está marcado para as 19h15 no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Para este jogo, o segundo com Tcheco no comando técnico, o Coxa deverá ter mudanças em relação à formação que foi derrotada pelo Atlético-GO no sábado, em Goiás. Isso porque William Matheus volta de suspensão para a titularidade na lateral esquerda. Já o meia Carlos Eduardo, que entrou no segundo tempo para vestir a camisa da equipe pela primeira vez, agradou e pode ter a chance entre o 11 inicial nesta noite.

As mudanças podem refletir também a preocupação do treinador quanto à maratona de jogos do Coritiba. O time que só teve um dia de treino antes de enfrentar o Criciúma ainda terá de maximiar o tempo de preparação para enfrentar o Oeste na sexta-feira, no Couto Pereira, e o Brasil de Pelotas na segunda-feira (27), no Rio Grande do Sul.

Londrina

Enquanto o Coxa fará sua segunda partida seguida como visitante, o Londrina terá o segundo compromisso consecutivo como mandante nesta noite na Série B. O Tubarão tenta passar pela Ponte às 19h15, no Estádio do Café, e engrenar no campeonato, depois de ter vencido o Paysandu no fim de semana e deixado a incômoda zona de rebaixamento.