Corinthians reencontra Chape na Arena Condá

Chapecó – Três dias depois de ter sido derrotado pela primeira vez na história pela Chapecoense, o Corinthians reencontra a equipe catarinense nesta quarta-feira, quando decide uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, às 21h45, na Arena Condá.

No último domingo, com uma formação alternativa, a equipe paulista visitou o time de Chapecó (SC) e acabou derrotado por 2 a 1, com direito a uma falha do goleiro Cássio nos acréscimos do jogo. Foi o primeiro revés dos corintianos para a Chape em 10 partidas. Até então, eram seis vitórias alvinegras e três empates.

Hoje, o Alvinegro do Parque São Jorge pode até empatar para avançar, enquanto um novo revés, independentemente do placar, levará a disputa aos pênaltis, uma vez que venceu o jogo de ida das quartas de final, por 1 a 0, e não há mais o critério de gols marcados para definir o vencedor no regulamento deste ano.

No jogo de hoje, o Corinthians volta a atuar sem centroavante, pois Roger não pode atuar por já ter defendido o Internacional na competição e Jonathas estar em recuperação de lesão muscular.

Na Chape, o técnico Guto Ferreira aposta na força da equipe para seu segundo jogo desde o retorno – reestreou domingo justamente contra o Corinthians: “sonhar não custa nada. Histórias lindas são contadas na Chape, por que não mais uma?”.