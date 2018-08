Corinthians recebe Colo-Colo em busca da virada em Itaquera

São Paulo - O Corinthians conta com o fator casa para buscar a virada nesta quarta-feira no mata-mata com o Colo-Colo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A série começou com derrota brasileira por 1 a 0, em partida disputada há três semanas no Estádio Monumental de Santiago, no Chile. O duelo derradeiro está marcado para as 21h45, em Itaquera.

No último dia 8, o atual campeão brasileiro foi derrotado graças a gol do meia Carlos Carmona, marcado aos 37 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar do jogo de ida, o Alvinegro paulista ainda ficou com um homem a menos em campo, devido a expulsão do volante Gabriel, que não atuará na volta.

O camisa 5, possivelmente, já não começaria jogando contra o Colo-Colo, pois perdeu posição na equipe titular com Ralf. O experiente meia, no entanto, preocupa por causa do desgaste muscular, o que, inclusive, o deixou fora de atividades durante a semana, assim como o meia Jadson.

A grande dúvida do técnico Osmar Loss, contudo, é no gol, já que Cássio ainda sente dores no lado esquerdo do quadril, que são decorrentes de pancada sofrida durante o jogo de sábado, contra o Paraná Clube, pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, o dono da meta chegou a ser substituído por Walter.

O certo mesmo é que o Corinthians conseguirá classificação no tempo normal se vencer por dois gols ou mais de diferença. Caso devolva o 1 a 0 da ida, forçará a disputa de pênaltis. Qualquer outro resultado dará classificação ao Colo-Colo.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Colo-Colo – 29/8, às 21h45

Cássio (Walter); Fágner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Pedrinho e Jadson; Clayson e Romero. Técnico: Osmar Loss

Orión; Zaldivia, Insaurralde, Barroso e Opazo; Baeza, Carmona, Valdivia e Pérez; Barrios e Paredes. Técnico: Héctor Tapia