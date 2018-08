Copa Truck tem vitória de Dirani e Giaffone leva a Copa Centro-Oeste

Os 36 mil goianos que estiveram presentes no Autódromo de Goiânia e estabeleceram o novo recorde de público da história da Copa Truck viram Felipe Giaffone conquistar o título da Copa Centro-Oeste e Danilo Dirani estrear com vitória em sua nova equipe - que tem menos de 20 dias de vida.

Largando da terceira posição na primeira corrida, Dirani passou para segundo quando o pole Wellington Cirino foi forçado a largar dos boxes (por conta de um problema de motor que forçou seu abandono nas duas provas) e tomou a ponta para não perder mais na segunda volta em uma linda manobra sobre Giaffone, que estava mais preocupado em monitorar o desempenho de Roberval Andrade, apenas o sexto. Giuliano Losacco completou o pódio da corrida 1, seguido de pertinho por André Marques, que praticamente consolidou o terceiro lugar na Copa Centro-Oeste com este resultado.

A corrida 2 serviu para confirmar não só o desempenho de Dirani quanto o título de Giaffone. Logo na largada, o pole Witold Ramasauskas foi engolido por Roberval e pelo estreante Pedro Paulo, que rodaria momentos depois e abandonaria a prova. Mais atrás, por conta do grid invertido, Dirani e Giaffone engoliam quem vinha pela frente até que ambos encostaram em Roberval, que, preocupado em se garantir na Grande Final, preferiu não impor muitas dificuldades, perdendo as duas primeiras posições e terminando a prova em terceiro.

O próximo encontro da Copa Truck é em Buenos Aires, na Argentina, com a abertura da Copa Mercosul.

Classificação final da Copa Centro-Oeste

Pos. Piloto Pontos

1º) Felipe Giaffone 74

2º) Roberval Andrade 66

3º) André Marques 57

4º) Giuliano Losacco 54

5º) Danilo Dirani 40

6º) Adalberto Jardim 33

7º) Debora Rodrigues 31

8º) Duda Bana 30

9º) Beto Monteiro 26

10º) Luiz Lopes 26

Fórmula 1

Ao assumir a liderança logo na primeira curva após a largada, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu de forma tranquila o GP da Bélgica, 13ª etapa do Mundial de Fórmula 1, disputado domingo em Spa-Francorchamps. Lewis Hamilton, da Mercedes, que largou na pole position, chegou em segundo, e Max Verstappen, da Red Bull, foi o terceiro colocado. Hamilton continua líder do campeonato, com 375 pontos, e Vettel é o vice-líder, com 360. Kimi Raikkonen é o terceiro, com 238 pontos.

Monótona

Mais uma vez a Fórmula 1 tem uma corrida monótona. Emoção só na primeira volta com a ultrapassagem de Vettel sobre Hamilton e o acidente do espanhol Fernando Alonso. O bicampeão do mundo teve o seu McLaren acertado na traseira por Nico Hulkenberg, da Renault, e decolou, voando sob o Sauber de Charles Leclerc. O carro de Alonso raspou o halo da Sauber.

Eduardo Araújo

Eduardo Palu de Araújo, paranaense de Francisco Beltrão, sagrou-se vice-campeão da categoria Cadete no Campeonato Sul-Americano de Kart, encerrado sábado no Kartódromo do Velopark, no Rio Grande do Sul. O campeão foi o catarinense Enzo Nienkotter,