Copa Oeste é preparativo às ginastas a outras competições

Premiação da Copa Oeste, edição de Marechal Cândido Rondon (Foto: Divulgação )

Marechal Rondon - Serviu de preparação para as atletas da equipe de rendimento da Sadia, a segunda etapa da 16ª Copa Oeste de Ginástica Rítmica, realizada no fim de semana, em Marechal Cândido Rondon. Atletas da Sadia, tanto do individual como do conjunto, que se preparam para os Jogos da Juventude, os campeonatos Paranaense e Brasileiro, e Jogos Escolares participaram da competição. No conjunto, participaram atletas do infantil. No adulto individual, somente as atletas que seguem hoje para Campo Mourão, onde participam da fase final dos Jogos Escolares do Paraná (15 a 17 anos).

Cerca de 50 ginastas, representando os municípios de Toledo, Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Mercedes e Cascavel participaram da disputa em Marechal Cândido Rondon. Para a equipe da Sadia de Toledo, informa a técnica Adelina Magedanz Dalazem, a competição serviu de treino controle. “É importante este tipo de disputa, às vésperas de competições ainda mais expressivas. Serve para corrigir falhas e fazer os ajustes finais para competições estaduais e nacionais”, destacou ela.

hoje as atletas Allanis Flach do Nascimento, do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, e Rafaela Silva e Antonella Genuzzio Paz, da Fundação Educacional de Toledo (Funet), seguem para Campo Mourão. A final na modalidade de Ginástica Rítmica será de 8 a 10 de agosto. A técnica Solange Martins Paludo acompanha as atletas.

28 anos

O projeto de Ginástica Rítmica de Toledo, com 28 anos de atuação no município, é patrocinado pela Sadia, conta com as parceiras do Sesi, prefeitura de Toledo e com o co-patrocínio de O Boticário, Sanepar e Itaipu Binacional, através de recursos obtidos pela da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte.