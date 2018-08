Cooperativa aposta em energia limpa

Já está em operação o projeto-piloto de Produção de Energia Fotovoltaica da Copagril que atende a Loja Agropecuária instalada no Município de Quatro Pontes.

De acordo com o engenheiro ambiental Dimas José Detoni, da Copagril, o sistema instalado tem o propósito de alcançar autossuficiência na geração de energia limpa e renovável na referida unidade da cooperativa, em função do alto custo que esse insumo representa. “Nosso objetivo é gerar 100% da energia elétrica consumida naquela unidade”, assegura.

A energia solar fotovoltaica é a energia obtida pela conversão direta da luz solar em eletricidade, considerada limpa em razão de não ser derivada de combustíveis fósseis. “Do ponto de vista do usuário é considerada uma energia firme, com o benefício da disponibilidade linear, o que garante maior confiabilidade”, acrescenta Detoni.

Potência

O projeto da Copagril foi homologado e aprovado pela Copel, consistindo-se em um sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede elétrica (on-grid-tie).

Na cobertura do prédio da Loja Agropecuária Copagril de Quatro Pontes foram instaladas 60 placas de 325 Wp. Esse conjunto de módulos tem 19,5 kWp de potência, com capacidade de gerar até 2.340 kWh por mês, sendo a estimativa de performance 80% de eficiência. “O sistema entrou em operação no dia 6 de março e nosso plano é acompanhar o seu desempenho mensalmente para poder realizar comparativos com períodos equivalentes e fazer uma avaliação após 12 meses”, explana o engenheiro.

Expansão do projeto

Em caso de produção de energia excedente, ela irá para a rede da Copel, gerando créditos que podem ser compensados em outras unidades consumidoras da cooperativa.

Conforme o Dimas Detoni, em uma visão macro, o projeto-piloto permitirá estudar a possibilidade de novos investimentos nesse modal de geração de energia. “Vamos avaliar a viabilidade de expandir o projeto para outras unidades da Copagril”, conclui o engenheiro.