Convênios asseguram quase R$ 1 milhão

Marechal Cândido Rondon - Quase R$ 1 milhão em obras para Marechal Rondon. O ato de assinatura dos termos de contratos de repasse ocorreu nessa segunda-feira (27) na Superintendência Caixa Econômica, em Cascavel, onde o prefeito Marcio Rauber esteve acompanhado do secretário de Coordenação e Planejamento, Reinar Seyboth. A soma de recursos resultará em investimentos no centro de eventos, na estrada rural que liga os distritos de Porto Mendes a Vila Bela Vista e no condomínio residencial Vila Guarani (localizado no Bairro Vila Gaúcha).

Os R$ 901.118,72 são provenientes dos Ministérios da Agricultura, Abastecimento e Agropecuária, das Cidades e do Turismo, mais a contrapartida do Município.

De acordo com o secretário Reinar, após a assinatura dos contratos de repasse, falta a finalização de trâmites para que possa ser emitida a ordem de licitação.

Centro de ventos

Os recursos para a revitalização do Centro de Eventos são oriundos do Ministério do Turismo. Serão investidos R$ 300 mil, sendo R$ 67.619,05 de contrapartida do Município. O investimento será em reformas, tanto na parte interna, como externa do espaço, além da manutenção em toda a estrutura, bem como nos acabamentos.

Distritos

Um trecho de 1.130 metros da estrada rural que liga os distritos de Porto Mendes a Vila Bela Vista será beneficiado com pedras irregulares. Os recursos para essa obra são oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que totalizam R$ 263.023,48, sendo R$ 40.166,34 de contrapartida do Município.

Infraestrutura

O Condomínio Residencial Guarani, no Bairro Vila Gaúcha, será beneficiado com obras de infraestrutura urbana compreendendo pavimentação asfáltica, execução de águas pluviais, meio-fio e instalação de calçadas. O asfalto será feito em um trecho de 900 metros, que contemplará as Ruas São Paulo, Bertoldo Pottraz, Ariel Ferreira dos Santos e Arcelino José dos Santos. O investimento para essas benfeitorias será de R$ 338.095,24, sendo R$ 67.619,05 de contrapartida do Município. O recurso é oriundo do Ministério das Cidades.