Convenção confirma candidatura de Ratinho Junior ao Governo

Convenção do PSD oficializou candidatura de Ratinho Jr ao governo

A convenção do PSD, que aconteceu na manhã deste sábado (21), em Curitiba, confirmou a candidatura de Carlos Massa Ratinho Junior ao Governo do Paraná. O evento, acompanhado por milhares de pessoas, trouxe um formato inovador, baseado no TED, considerada a conferência mais espetacular do mundo.

Um dos principais temas discutidos na convenção foi a importância da tecnologia e da inovação dentro da política. Para Ratinho Junior, a mudança é cobrada firmemente pela nova geração, que aos poucos têm assumido o mercado de trabalho brasileiro e paranaense. “O Paraná precisa inovar e voltar a ser um exemplo. Queremos criar um Estado moderno, com ecossistema de inovação, influenciando e ajudando os jovens a terem suas próprias startups”, disse.

Durante o evento foram apresentados os cinco eixos de transformação que formam a base do Plano de Governo, que passam pela redução de secretarias estaduais, transparência do poder público por meio de transmissões de licitações ao vivo, inovação na metodologia de trabalho em todas as áreas e novos projetos para a educação e o agronegócio. “É um governo mais humano, são dois focos: desenvolvimento econômico e social. O mundo mudou, a comunicação mudou, então a política também precisa mudar”, afirmou.

A convenção discute, ainda, coligações partidárias e demais candidaturas das Eleições 2018.