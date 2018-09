Consumidor: telefonia ainda lidera as queixas

Hoje, aniversário da Lei de Defesa do Consumidor, o Procon de Cascavel comemora os bons resultados. De abril para cá foram mais de 3,5 mil atendimentos formalizados, e, destes, 1,7 mil conseguiram solução, 48% do total.

Os demais casos, conforme o órgão, vão para o juizado ou é montado processo pelo consumidor, e ainda há casos de desistência de denúncias, segundo o Procon.

Criado ainda em 1990, há anos a liderança do ranking de reclamações é a área de telefonia, com 28% do total de queixas, seguida pelos serviços bancários, com 18%.

O Procon fez ainda 213 fiscalizações, emitiu autos de inflação, coleta de dados para pesquisas, dentre outros serviços nos últimos cinco meses em que está sob a coordenação de Otto Reis. “Esse aniversário da lei é de comemoração para nós. Estamos com um número bem considerável de soluções e sempre buscamos conciliações da maneira mais rápida e eficaz, entre empresas e clientes. Sempre em busca do maior número de resoluções”, disse Otto Reis.

Os telefones de atendimento são (45) 3392-6300, 3392-6301 e 3392-6302, sempre das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Reportagem: Silvio Matos