Construção do perfil do solo é tema de palestra

Cascavel - Quer aprender a preparar o solo da sua propriedade rural para atingir o máximo de produtividade em soja e milho? O engenheiro agrônomo, doutor em fertilidade do solo e adubação e professor da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) Eduardo Fávero Caires irá proferir palestra dia 14 de agosto, às 19h30, no auditório do Sindicato Rural de Cascavel, sobre o tema. Uma oportunidade de entender um pouco mais sobre fertilidade e adubação.

Segundo Eduardo, os principais caminhos para a construção do perfil do solo com altas produtividades no sistema plantio direto são os seguintes: fazer rotação diversificada de culturas com adequada produção de palha, maior que 10 toneladas por hectare/ano; corrigir adequadamente a acidez do solo por meio da calagem e melhorar as condições químicas do subsolo por meio da aplicação de gesso.

“Vamos abordar essas questões, mostrando como fazer tudo isso de maneira correta e economicamente viável para o produtor. Serão destacados todos os avanços alcançados pela pesquisa com essas práticas, inclusive um método totalmente novo para a recomendação de gesso visando à construção do perfil do solo”, adiantou Eduardo.

O evento é gratuito.