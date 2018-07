Construção de viaduto em Foz atrai cinco empresas

Foz do Iguaçu - Cinco empresas disputam as obras de construção de um viaduto no cruzamento da Avenida Costa e Silva com a BR-277, na chegada de Foz do Iguaçu. Os envelopes com as propostas de preços foram abertos ontem pela Comissão de Licitação do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná). O valor máximo para execução dos serviços é de R$ 20 milhões.

A adequação da capacidade da interseção visa melhorar as condições operacionais da rodovia, garantindo a segurança dos usuários e a fluidez do trânsito no trecho. A obra vai desafogar o gargalo de veículos em direção à fronteira com o Paraguai e facilitar o acesso entre os bairros da região norte de Foz e o Centro.

Além da construção do viaduto, estão previstos em edital os serviços de terraplanagem, pavimentação, paisagismo e sinalização numa extensão de um quilômetro.

De acordo com o projeto, a BR-277 será elevada, permitindo que por baixo seja construída uma rotatória.

Esgotados os possíveis recursos, serão abertos os envelopes com documentos de habilitação, quando a Comissão de Licitação verifica se os requisitos do edital foram atendidos. A empresa vencedora terá prazo de 18 meses, a partir da emissão da ordem de serviço, para realizar a obra.