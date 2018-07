Congresso discute tecnologia e inovação no ambiente corporativo

Foz do Iguaçu - O MyInova Summit, congresso internacional voltado à tecnologia da informação, inovação e comunicação digital, está marcado para ocorrer de 1º a 3 de agosto no PTI (Parque Tecnológico Itaipu), em Foz do Iguaçu.

O evento terá espaço para mesas redondas, palestras, workshops e tudo o que envolva alta performance, com fomento a novos projetos e negócios. Já estão confirmados palestrantes de diversos estados brasileiros e de outros países, como Canadá, México, Estados Unidos, Paraguai e Argentina.

O congresso tem a tradição de reunir empresários do setor, usuários corporativos empreendedores, profissionais da inovação, pesquisadores, representantes governamentais e diversos outros integrantes do ecossistema digital e que compartilham do interesse na evolução na aplicação das novas tecnologias disruptivas. Inscrições e programação completa no endereço www.myinova.tech.

Destaques

Temas importantes estarão em evidência no durante o evento e pós-eventos como: Tecnologia e Inovação - Blockchain e Moedas Digitais, IoT e a Industria 4.0, Big Data e Inteligencia Artificial, Machine Learning e Deep Learning, Cybersecurity -; Empreendedorismo e Startups; Economia; Internacionalização; Rodada Internacional de Negócios e Espaços para Networking. A base do evento está voltada à transformação digital no ambiente corporativo e integração latino-americana.

“Atualmente, todas as empresas empregam tecnologia em seus processos. Empresas de cosméticos, por exemplo, trabalham com tecnologia de ponta para o desenvolvimento de novos produtos e para otimizar a cadeia produtiva. A inteligência artificial está cada vez mais presente na área jurídica, na área de saúde, nos transportes e em todas as demais áreas” lembra o diretor-presidente da Assespro-Paraná (Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação), Adriano Krzyuy.

Jornada anual

Antes denominado Paraná-TIC, o MyInova é realizado anualmente e organizado pela Assespro Paraná e Nacional e tem co-realização da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

A mudança de nome partiu do caráter internacional que o evento adquiriu ao longo dos anos, com a participação de usuários de soluções tecnológicas, desenvolvedores, pesquisadores, representantes da iniciativa público e privada, especialistas convidados, e congressistas de expressão nacional e internacional. Assim, o evento ganhou um contorno mais abrangente e passou a tratar de tecnologia e inovação.

“O evento desde a última edição é internacional e agora terá mais eventos ocorrendo na sequência do principal. Temos um evento em Foz de Iguaçu, na tríplice fronteira, que é uma região com grande potencial turístico. A partir de 2018, o MyInova será uma jornada anual de tecnologia e inovação. A nossa ideia é fomentar a discussão de temas atuais como Blockchain, Moedas Digitais, IoT, Inteligência Artificial, Big Data, Cybersecurity durante todo o ano para aumentar o entendimento sobre a aplicabilidade da tecnologia e da inovação no âmbito empresarial. Afinal, as inovações não param. Enquanto uma pessoa lê esse texto, as coisas já estão mudando. Por isso, a mudança de nome para algo transmitisse o conceito que as inovações são constantes e que todos nós temos que assumir nossa parcela de protagonismo em adotá-las. Certamente esse é um assunto que não se esgota quando terminamos o congresso. É um processo contínuo”, explica o diretor-presidente da Assespro-Paraná.