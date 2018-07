Conforto a toda prova: conheça o VW Delivery Express

Cabine avançada oferece melhor visibilidade em saídas de aclives ou curvas, proporcionando mais segurança e agilidade (Foto: Divulgação)

Além de ser o caminhão que todo motorista pode dirigir, o Volkswagen Delivery Express destaca-se por unir robustez ao conforto de automóvel. Com o maior espaço interno da categoria, a cabine do novo Delivery reúne o que há de mais inovador em termos de ergonomia, conforto, espaço interno e robustez.

A segurança é outro ponto alto: a cabine avançada ainda oferece melhor visibilidade em saídas de aclives ou curvas, proporcionando mais agilidade nas tomadas de decisão pelo motorista.

Pensando no dia-a-dia das aplicações urbanas, a Volkswagen inova mais uma vez: os clientes poderão também pedir a instalação da carroceria Randon e da câmera de ré no momento do pedido, de modo que o veículo já saia de fábrica pronto para rodar. Rádio e autofalantes também podem equipar o veículo com a garantia do BMB Mode Center, centro exclusivo de modificações da MAN Latin America.

A nova cabine Delivery oferece ainda garantia de seis anos contra corrosão. Desenvolvida com a mais alta tecnologia, ela traz toda a modernidade, design, segurança e conforto reconhecido na marca VW. O seu espaço interno impressiona logo ao abrir as suas portas: seja na posição do motorista ou dos passageiros, todos os ocupantes estão sempre bem acomodados, principalmente quanto ao espaço para as pernas.

Não por acaso seu desenvolvimento começou de dentro para fora: posição de dirigir, empunhadura do volante, regulagem de altura do banco, painel de instrumentos, porta-objetos e espaço suficiente para transitar no interior da cabine, indo do banco do motorista até o do passageiro de forma rápida, foram as premissas iniciais.

“Cada detalhe do projeto interno da nova família Delivery levou em conta a rotina da distribuição urbana, tomando como premissas os aspectos de segurança, conforto e praticidade”, comenta Ricardo Yada, supervisor de Marketing do Produto da MAN Latin America.

Tudo está à mão: o motorista tem acesso fácil a todos os comandos do veículo, tais como alavanca de transmissão, de freio de mão, coluna de direção regulável, dentre outros.

Mais de 15 porta-objetos facilitam a organização do motorista, incluindo consoles que comportam garrafas de até dois litros. Inclusive o encosto do banco central, rebatível, serve de mesa e apoio para o motorista fazer anotações em pranchetas, ou para uma refeição rápida em suas entregas.

Todos os itens, aliados ao excelente isolamento acústico da cabine proporcionam um ambiente de trabalho organizado e silencioso ao motorista. Isso pode ser traduzido como maior produtividade no final do dia.

Outro diferencial interno é o túnel central plano, com altura de apenas 100 mm. Isso facilita o deslocamento interno na cabine, trazendo toda praticidade pedida pela aplicação. O acabamento interno tem ainda cores escuras, ideais para o dia-a-dia da operação de distribuição urbana, o que evita a aparência de sujidade por conta do entra e sai da cabine.

E até mesmo a posição dos pedais foi adequada ao anda e para das entregas urbanas, sem exigir grande esforço de acionamento ao motorista, o que reduz os riscos de lesão por esforço repetitivo (LER).

A manutenção também é mais fácil: o basculamento da cabine é feito de forma simples e oferece rapidamente acesso à motorização. O sistema de suspensão independente na dianteira e parabólicas na traseira também é destaque: proporciona mais conforto e excelente manobrabilidade, ponto fundamental às operações urbanas.