Conferências preparatórias

As Conferências Livres da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terão início neste mês de julho, com base no tema “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento às Violências”.

Cada conselheiro responsável por um território terá entre as atribuições articular serviços em defesa das crianças e dos adolescentes. “Por isso é importante que eles participem e digam o que esperam do município para que a política de serviços garanta todos os direitos”, afirma a presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e o do Adolescente), Marilia Maria Montiel Coutinho.

As conferências livres serão realizadas em 13 diferentes territórios que abrangem os bairros e distritos da cidade.

Os eventos são preparatórios para a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada no mês de outubro.

O primeiro deles ocorrerá no Cras Riviera no dia 27 de julho, das 14h às 16h45, e a programação se encerrará dia 05 de outubro na Praça CEU, no Bairro Santa Cruz, no mesmo horário.

Acessibilidade

A participação de crianças e adolescentes dentro de suas limitações nas pré-conferências é um dos direitos assegurados pelo CDMCA que solicitou à Secretaria de Assistência Social intérpretes de libras nos encontros em cada território. “Entendemos que a comunicação deve ocorrer independente da forma e apesar do município não contar com servidores específicos para esse cargo, há necessidade dos profissionais que também buscam por esse reconhecimento”, avalia Marilia.

A Secretaria de Assistência Social informa que o município está avaliando a forma como proceder para buscar atender ao pedido do conselho, bem como está discutindo com as secretarias afins, a possibilidade de futuramente abrir concurso especifico para esta finalidade.

Reposição de profissionais

A reposição desses profissionais no CAS (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez) e CAP (Centro de Atendimento Pedagógico às Pessoas Cegas ou com Visão Reduzida) também será atendida pelo município. “A licitação que está em processo inicial cumpre a finalidade de contratar empresa para oferta do curso de Libras”, afirma a Secretaria de Educação.