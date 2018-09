Concessionária libera tráfego neste mês

Cascavel - A entrega do trecho de 3,2 quilômetros duplicados na BR-277 em Cascavel ainda não tem data definida, mas, segundo a Ecocataratas, a entrega definitiva está confirmada para o próximo mês. Já a liberação parcial para tráfego deverá ocorrer ainda em setembro.

Em nota, a concessionária informa que a “execução parcial da obra de duplicação dos 3,2 quilômetros - conforme aprovado pelo governo do Estado - segue o cronograma com entrega para o mês de outubro de 2018. A previsão é para que, até o fim de setembro, o tráfego de veículos seja liberado parcialmente em todo o trecho duplicado”.

Também de acordo com a concessionária, os trabalhos estão concentrados neste momento na construção da balança no posto de pesagem, perto da sede da concessionária, além das finalizações da pista com construção de mureta no eixo central da rodovia e sinalizações verticais e horizontais.

Foram investidos pela concessionária R$ 60 milhões, isso porque o governo tinha um “saldo” com a Ecocataratas. Além da duplicação, foram construídas duas trincheiras, vias marginais, implantação de balança de pesagem e o novo posto da PRF.

Corte

Num primeiro momento a obra, que começou em 2016, havia sido anunciada pelo então governador Beto Richa com uma extensão de pouco mais de nove quilômetros, desde o Trevo Cataratas até o trevo próximo à Ferroeste. Só que seis deles não foram incluídos no contrato.

Segundo a concessionária, eles não teriam como ser executados sem aumento na tarifa de pedágio. Pressionado então por líderes regionais e o setor produtivo, Beto Richa prometeu que o próprio Estado arcaria com o trecho extra e que a licitação sairia do papel ainda ano passado. Richa deixou o cargo em abril deste ano para concorrer às eleições ao Senado sem tirar o projeto do papel.