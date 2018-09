Conab realiza cadastramento de armazéns no Paraná

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) iniciou a quinta etapa do censo de unidades armazenadoras das mesorregiões do Centro Oriental e Norte Pioneiro paranaenses. A ação estende-se até o mês de setembro, com visitas a 59 municípios das microrregiões de Ponta Grossa, Jaguariaíva, Assaí, Cornélio Procópio, Wenceslau Braz, Jacarezinho, Telêmaco Borba e Ibaiti, com o cadastramento de 379 armazéns.

Durante o censo, é realizado tanto o cadastramento de novos armazéns quanto a revalidação das informações dos já cadastrados anteriormente. O trabalho permite levantar dados sobre quantas unidades armazenadoras estão estabelecidas nos municípios, registrar sua identificação, capacidade estática e características técnico-operacionais.

As informações coletadas são utilizadas pelo governo federal no planejamento de políticas públicas para o setor e ficam disponíveis para consultas no Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras de Produtos agrícolas. O Paraná é o segundo estado do Brasil com maior capacidade de armazenagem, sendo responsável por aproximadamente 19% da capacidade estática de armazenagem do País.