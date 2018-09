Complexo Turístico Itaipu espera 8,5 mil visitantes no feriadão

Pelo menos 8,5 mil turistas são esperados para o feriado prolongado da Independência do Brasil de sexta-feira (7) a domingo (9) nos atrativos do CTI (Complexo Turístico Itaipu). A expectativa é superar em 5% o número de visitantes do ano passado, que teve um dia a mais no mesmo feriado (quinta a domingo). Para receber os turistas, o CTI preparou uma operação com atendimento especial. Na Visita Panorâmica, o número de saídas aumentou de 25 para 35. Os ingressos para qualquer um dos sete atrativos do CTI podem ser adquiridos pelo site www.turismoitaipu.com.br.