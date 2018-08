Competição entre servidores

Foram abertas as inscrições para o primeiro Campeonato Amador de Boliche do Servidor, no último dia 7, sendo mais uma das ações do Plano de Valorização dos Servidores Públicos, criado para fornecer ferramentas e atividades que melhorem a qualidade de vida para os funcionários da Prefeitura de Cascavel, incentivar a prática esportiva e a integração dos mesmos.

A competição será realizada a partir do dia 1º de outubro e é organizada pela Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel, em parceria com o Departamento de Gestão de Pessoas e apoio de parceiros do Município.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de setembro, pelo site www.cascavel.pr.gov.br/portal_servidor, no banner fixado pelo Departamento de Gestão de Pessoas, no valor de R$ 40 por dupla inscrita e todas as orientações podem ser verificadas no regulamento também publicado no Portal do Servidor.

Todos os servidores podem participar da disputa, desde os regimes estatutários, temporários, comissionados, políticos e/ou estagiários que prestem serviços à administração direta ou indiretamente. Somente duplas poderão se inscrever e podem ser compostas por funcionários de diferentes secretarias ou departamentos, ficando a cargo dos mesmos esta definição.

No dia 24 de setembro tem congresso técnico, para sanar todas as dúvidas pertinentes ao assunto, tais como definição das chaves das disputas, marcadas para começar no início de outubro e serão realizadas no Strike Big Boliche, localizado na Rua Sete de Setembro esquina com a São Paulo.