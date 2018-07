‘Compartilhando Conhecimento’: Inscrições abertas para mais de 70 palestras

Evento será no dia 9 de agosto, em todas as Unidades; inscrições no site www.unipar.br (Foto: Divulgação )

Vem aí a terceira edição do ‘Compartilhando Conhecimento’, promovido pela Universidade Paranaense. No evento, que ocorre no próximo dia 9 de agosto, estudantes do ensino médio, da rede pública e particular e acadêmicos da Unipar terão a oportunidade de expandir ainda mais seus conhecimentos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Instituição.

Coordenado pela Diretoria Executiva de Gestão da Cultura e Divulgação da Unipar e desenvolvido em parceria com o NRE (Núcleo Regional de Educação), o ciclo de palestras vai ocorrer simultaneamente nas sete Unidades da Universidade: Umuarama, Toledo, Guaíra, Paranavaí, Cianorte, Cascavel e Francisco Beltrão. Serão mais de 70 temas, em diversas áreas do conhecimento.

Além de enriquecer o aprendizado, propiciando ao participante conhecer assuntos e a vivência profissional em sua área de interesse, o evento propõe também uma grande troca de experiências entre professores e estudantes. As palestras serão nos períodos da manhã e noite.

Os interessados já podem acessar o banner do evento, no site www.unipar.br, escolher os temas de sua preferência e fazer a inscrição; o número de vagas é limitado.

Escolha o tema e inscreva-se

Em Cascavel - Empregabilidade: você tem?; Inovação nas Empresas; Cidades Sustentáveis; Tendência de Design de Interiores, Impressão de Órgãos 3D, Finanças Pessoais: Ajuste suas contas e ganhe dinheiro; Direitos Humanos; O Direito e a Cidadania; Cérebro Humano: a anatomia dos cem bilhões de neurônios; Primeiros Socorros: teoria e prática; A Engenharia e a Sustentabilidade; Obras Fantásticas da Engenharia; Makeup: novas tendências; Pouco investimento para uma pele saudável; Minorias Sociais, Bullyng, História e Cidadania; Narguilé e Piercing Bucal: mitos e verdades; Conversando sobre Psicologia; Orientação Profissional; Projeto de Vida e Protagonismo; Curtiu? Compartilhou? Comentou? E Agora?.