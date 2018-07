Comitê Gestor visa implementar Programa Cidade Empreendedora

Quatro Pontes - Para apresentar soluções para fomentar o comércio local, uma reunião pautada na lei geral para implementação do Programa Cidade Empreendedora em Quatro Pontes, criado para fortalecer a parceria entre o Sebrae/PR e a prefeitura, foi realizada nessa terça-feira (24) na Aciquap (Associação Comercial e Empresarial).

Para tratar sobre o assunto, reuniram-se os membros do comitê gestor e representantes da Aciquap e do Sebrae, pois, segundo eles, é uma preocupação do Poder Público defender o progresso da classe empresarial.

de debater a lei geral, soluções foram deliberadas para os desafios identificados no cotidiano das empresas e foi agendada a reunião para planejamento de ações até 2020, conforme os capítulos da Lei Geral. Ela ocorrerá no dia 10 agosto, às 13h30, na Aciquap.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Pedro Becker, salienta que assistência é aguardada pelos pequenos e pelos microempreendedores individuais por parte do Poder Público. “Estamos revitalizando a Sala do Empreendedor para a oferta de soluções aos pequenos e aos microempresários, os quais estão convidados a participar das ações que logo serão praticadas. O envolvimento de cada um é de grande importância para o próprio aprendizado, já que haverá treinamentos. A intenção é de que essa classe também participe de licitações da prefeitura”, explica Pedro.

O programa

O propósito, segundo a consultora do Sebrae Elisangela Rosa, é retomar o programa Cidade Empreendedora. “Muitas ações já foram executadas e bem-sucedidas, mas há muito o que se fazer ainda. Queremos que o ambiente das micros e das pequenas empresas seja fortalecido e toda população ganhe com isso”, pondera, destacando: “O programa se aprofunda em cada capítulo da lei geral que foram pensados para fortificar as micros e as pequenas empresas. Agora, cabe ao município fazer a implantação de cada capítulo e o Sebrae irá auxiliar. Com o Comitê Geral, novas ações serão pensadas e cumpridas, oferecendo atendimento diferenciado para o desenvolvimento dos pequenos negócios”.