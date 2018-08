Comissão entrega cartilha do transporte escolar rural

A Comissão Permanente de Educação da Câmara de Vereadores de Cascavel fez a entrega oficial de uma cartilha sobre o Transporte Escolar Rural no Município. A ação foi realizada pelos vereadores Paulo Porto (PCdoB) e Carlinhos Oliveira (PSC), presidente e membro da Comissão, para a equipe pedagógica e os estudantes da Escola Municipal do Campo Zumbi dos Palmares e do Colégio Estadual do Campo Aprendendo com a Terra e com a Vida, no Assentamento Valmir Mota.

A ideia da cartilha é deixar claras as regras desse serviço, de forma a permitir que alunos, pais de alunos e professores possam ajudar a fiscalização da qualidade desse tipo de transporte. Até um número de telefone é divulgado na cartilha, abrindo um canal de diálogo permanente com os usuários do serviço.

A diretora da Escola Zumbi dos Palmares, professora Maristela Solda, lembra que todos os 110 alunos da escola são moradores do Assentamento Valmir Mota, do pré-assentamento Resistência Camponesa e do Acampamento 1º de Agosto, que ficam a 17 e a 6 quilômetros de distância da escola, respectivamente. “Transporte de qualidade é fundamental para que nossas crianças possam vir à escola todos os dias”, disse.

Na cartilha, nove itens específicos do contrato de transporte escolar rural são destacados:

1 – Os motoristas devem estar uniformizados e com crachá de identificação

2 – Em dias de aula, os ônibus devem estar disponíveis e sempre na hora certa

3 – Se o ônibus quebrar, deve ser substituído por outro, mantendo a qualidade

4 – Os ônibus devem estar com a revisão em dia e com equipamentos de segurança

5 – Os ônibus são de uso exclusivo dos estudantes, salvo raras exceções, conforme contrato

6 – Todos os veículos devem ter selo atualizado de vistoria, emitido pela Cettrans

7 – Estudantes com necessidades especiais têm direito à frota adaptada

8 – A idade média dos veículos deve ser de 8 anos e a máxima, de 10 anos.

9 – Os ônibus devem estar identificados com o nome da linha percorrida