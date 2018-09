Comissão avaliadora do MEC atribui nota máxima para o curso de Psicologia

Em constante expansão e com o propósito de transformar a vida das pessoas por meio da educação, o Centro Universitário de Cascavel – Univel conquistou a abertura do curso de Psicologia, que foi avaliado pelo MEC (Ministério da Educação) com nota 5. Segundo a psicóloga e professora Caroline Buosi Velasco, que coordenou o processo de avaliação, a nota comprova o grau máximo de excelência. “As avaliações são extremamente criteriosas e conseguir nota máxima pelo MEC é um grande reconhecimento e comprovação do excelente trabalho realizado. Existe toda uma equipe por trás deste resultado e uma série de dimensões que foram avaliadas, que incluem o projeto político pedagógico da organização, didática pedagógica do curso, corpo docente e infraestrutura, sendo que todos eles atingiram o critério máximo de excelência”, destaca Caroline.

Abertura do curso

O processo para conquistar a abertura do curso de Psicologia iniciou em 2017, com o protocolo de pedido de autorização. Desde então houve várias mudanças na legislação, sendo necessário a realização de um trabalho de atualização dos documentos. A comissão de avaliadores do MEC visita a instituição de ensino para verificar se ela atende a todos os requisitos necessários para abertura do curso. Para o pró-reitor Administrativo, Lucas Silva, essa expansão só é possível pela seriedade e respeito que a Univel conquistou. “Com os cursos antigos já consolidados, partimos para novas áreas com o mesmo jeito de trabalhar, cuidado e carinho. O respeito e a paixão pela educação é o que nos move a abrir novos caminhos”, destaca Lucas.

Diferenciais

O curso de Psicologia da Univel terá uma alta carga de estágio, corpo docente formado por mestres e doutores, sendo um curso extremamente inovador na ciência psicológica, com disciplinas e conteúdos contemporâneos e que foram elogiados pela comissão do MEC. “A Univel está em um momento de expansão de cursos e agora chegou o momento da psicologia”, diz Caroline.

Qualidade de ensino

Com formação ampla, o curso de Psicologia da Univel busca formar psicólogos preparados para atuar em todas as áreas da Psicologia, com ênfase em algumas áreas específicas como: psicologia do trabalho, clínica, jurídica e social que englobam prevenção e tratamento tanto da individualidade, quanto da coletividade no que se refere à psicologia comunitária. A duração do curso é de cinco anos e está previsto para os períodos matutino e noturno. “Abrir um curso com nota máxima é uma grande responsabilidade. Sentimos um orgulho muito grande e felicidade em saber que estamos contribuindo com a qualidade de ensino da Univel, auxiliando a instituição a ter excelentes conceitos, avaliações e brilhando cada vez mais”, diz Caroline.

Odontologia

Na oportunidade, a Univel também passou pela avaliação do MEC para o curso de Odontologia, o qual foi atribuído nota máxima. Para Lucas, acreditar nas pessoas é o que faz toda a diferença. “Buscamos acreditar na nossa equipe, corpo docente, nos professores que selecionamos com muito carinho e também em nossos alunos que são pessoas conscientes, que sabem dos desafios que o mundo apresenta e que fizeram a melhor escolha estando aqui, se propondo a dedicar-se um pouco mais do que a média das pessoas para ter um ensino que realmente faça a diferença”, conclui.

P2F1