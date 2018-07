Comércio tem forte retração e desemprego cresce no oeste

Cascavel - Com a retração de três dos cinco principais setores econômicos, as seis maiores cidades do oeste do Paraná fecharam 454 postos de trabalho com carteira assinada em junho. O comportamento se assemelha ao Estado, que teve saldo negativo de 6.600 vagas no mês, o pior resultado de todo o País, que também fechou negativo, em 661 empregos.

O comércio teve o pior resultado, com 458 postos eliminados, seguido por serviços (-184) e agropecuária (-29). Fecharam o mês com saldo positivo indústria (231) e construção civil (67).

E foi justamente a indústria que “segurou as pontas” na região, com destaque para Medianeira, onde houve a expansão de 365 vagas no mês. Inclusive, esta foi a cidade com melhor desempenho no período (345 novas vagas), seguida por Marechal Cândido Rondon (55), as únicas que fecharam junho com mais contratações que demissões. O pior resultado foi de Cascavel, com fechamento de 502 vagas de trabalho, puxado especialmente pelo comércio (-283) e indústria (-126), e Foz do Iguaçu, onde foram fechados 216 empregos, devido ao comércio (-136) e serviços (-134).

Os números estão bem distantes do registrado em maio, quando a região abriu 782 postos de trabalho com carteira assinada.

No acumulado do ano, o saldo caiu para 5.075 empregos, queda de 7,4%. Mas ainda é superior ao registrado no primeiro semestre de 2017, quando o saldo era positivo em 2.881 vagas.