Comércio do Paraná cessa o ritmo de crescimento

Curitiba - O varejo paranaense iniciou o segundo semestre sem crescimento. Segundo dados da Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná), as vendas de julho apresentaram ligeira redução de 0,05% ante o mesmo mês do ano passado. Esse é o terceiro mês consecutivo em que o comércio deixou de crescer. Desde abril as vendas praticamente estacionaram no mesmo patamar do ano passado.

Com isso, o volume de vendas no acumulado do ano está reduzindo gradualmente. O primeiro semestre fechou com alta de 5,13% e com o resultado de julho as vendas acumuladas baixaram para 4,02%, mas ainda maiores que no mesmo período de 2017. Na comparação com junho, o faturamento do comércio também se manteve estável, com 0,19%.

Os setores que registraram as maiores perdas foram combustíveis (-19,95%), autopeças (-9,07%) e móveis, decorações e utilidades domésticas (-8,34%). Com temperaturas mais amenas em julho, as lojas de vestuário e de calçados tiveram queda no movimento de 12,77% e 5,33%.

O desempenho do varejo do Paraná vem sendo sustentado principalmente pelas concessionárias de veículos, que cresceram 33,07% no acumulado de janeiro a julho, e materiais de construção, que apresentaram aumento nas vendas de 12,85%.

Dados regionais

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior (julho/2018 sobre julho/2017), apenas o varejo de Londrina e da região Oeste mostrou crescimento, com 11,62% e 6,32%. Em Curitiba e Região Metropolitana o comércio teve queda de 6,23%, no Sudoeste a redução foi de 6,22% e em Ponta Grossa de -3,26%. Em Maringá as vendas ficaram no mesmo nível, com -0,03%.

No acumulado do ano, apenas a Capital ficou no negativo, com -0,62%. A região oeste se sobressai, com vendas 16,94% superiores ao mesmo período do ano passado, seguida por Londrina (8,52%), sudoeste (-0,93%), Maringá (1,41%) e Ponta Grossa (0,48%).