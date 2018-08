Começa organização do Mais Verão na região lindeira

Grupo quer fazer uma temporada ainda mais envolvente que a passada (Foto: Divulgação )

Santa Helena - O Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Itaipu Binacional e secretários de Esporte se reuniram nessa terça-feira (7) para iniciar as tratativas relacionadas ao Projeto Mais Verão 2018/2019. A principal alteração está na formatação e base de cooperação entre as entidades. A partir de agora, o Mais Verão deixa de ser um patrocínio da Itaipu Binacional e passa a modalidade de política pública de ação continuada, em formato de convênio.

Os municípios fizeram avaliação da última edição, definiram as duas modalidades principais de interesse e sugeriram alterações, incrementos e demais detalhes a respeito do evento, que neste ano deve ter contrapartida maior para sua realização.

O Mais Verão é uma parceria do Conselho com Itaipu Binacional e administrações municipais, com o intuito de estimular e fomentar o movimento nas praias e espaços públicos dos municípios que margeiam o Lago de Itaipu. O foco é o esporte aliado à cultura e lazer com a abordagem a interação social, integração entre os municípios e o estímulo às práticas saudáveis.

O novo formato, adotado desde a edição passada, com proximidade maior entre os municípios e participação na organização, é visto de forma positiva, com aceitação dos secretários de esporte das prefeituras da região. “O Mais Verão foi muito bom e vejo que podemos fazer ainda mais, além de planejarmos outras atividades”, ressalta a presidente do Conselho dos Lindeiros, Cleci Loffi.

O assessor especial da Diretoria de Coordenação da Itaipu Binacional, Gilmar Secco, destaca positivamente o primeiro contato com representantes dos 16 municípios que compõe o Conselho dos Lindeiros, no intuito de iniciar a organização do Mais Verão.

A previsão é que as atividades iniciem no final de 2018 e se estendam até fevereiro de 2019, porém, as datas ainda estão em discussão, assim como outros detalhes.