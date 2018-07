Combustíveis bandeirados tem redução maior de preço

Etanol em dois postos de bandeiras da região central teve queda de 10% (Foto: Fábio Donegá)

O preço do litro do etanol teve queda de 10% em dois postos de combustíveis da bandeira Shell e Ipiranga na região central de Cascavel e o da gasolina, de 3%.

A equipe do Hoje News verificou valores praticados no dia 22 de junho e ontem retornou aos estabelecimentos para confirmar se houve variação.

O litro do etanol era comercializado a R$ 3,09 e neste mês caiu para R$ 2,79. Já em relação à gasolina, houve redução de R$ 4,65 para R$ 4,49.

Somente em um posto da bandeira BR, o preço observado em junho era o mesmo praticado ontem. O valor do etanol se manteve a R$ 2,99 e o da gasolina R$ 4,59.

“O movimento é de queda já há 60 dias. Os postos repassam o que as distribuidoras repassam, algumas mais rápidas e outras, no entanto, de forma mais lenta”, afirma o vice-presidente do Simbicombustíveis-PR, Roberto Pellizzetti, ao acrescentar que tanto para o etanol como para a gasolina a queda nos valores já chega em média a R$ 0,30.

De acordo com tabela da Petrobrás de preços médios de gasolina às distribuidoras, sem tributos, neste mês de julho houve 18 variações entre os dias 3 e 26 que encerrou com o valor de R$ 1,95.

Conforme a Petrobrás, a redução dos preços nas refinarias não significa impacto direto nas bombas, já que o preço final que chega aos consumidores é definido com base em vários elementos que faze parte da composição do custo dos combustíveis.

Pesquisa ANP

Pesquisa realizada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) mostra uma redução um pouco menor, de 3%, no litro do etanol em um mês.

Em junho o preço médio desse combustível em Cascavel era de R$ 3,06, considerando 64 estabelecimentos, e no mês de julho baixou para R$ 2,99, segundo levantamento em 48 postos.

Conforme a pesquisa, o litro gasolina que custava R$ 4,61 em junho reduziu para R$ 4,55 neste mês, o que representa uma queda mínima de 1%.