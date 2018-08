Com 21 segundos, Marina abre bloco do horário eleitoral

Brasília - A candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, vai abrir o bloco do horário eleitoral reservado aos candidatos ao Palácio do Planalto, definiu na manhã de ontem o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O horário eleitoral começa no dia 31 de agosto, mas a propaganda partidária dos presidenciáveis no rádio e na televisão se inicia no sábado, 1º de setembro, esclareceu a Corte Eleitoral.

Em audiência pública realizada nessa quinta-feira, foi sorteada a ordem do primeiro dia do programa eleitoral dos presidenciáveis. A definição da sequência de aparição dos candidatos no rádio e na televisão foi feita à moda antiga, como se fosse bingo, com o número de urna de cada candidato representando uma bolinha correspondente no sorteio.

Conforme o TSE, a ordem do horário eleitoral de 1º de setembro será essa: Marina Silva (Rede); Cabo Daciolo (Patriota); José Maria Eymael (DC); Henrique Meirelles (MDB); Ciro Gomes (PDT); Guilherme Boulos (PSOL); Geraldo Alckmin (PSDB); Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado (PSTU); Luiz Inácio Lula da Silva (PT); João Amoêdo (Novo); Alvaro Dias (Podemos); Jair Bolsonaro (PSL); João Goulart Filho (PPL).

As propagandas dos presidenciáveis serão veiculadas às terças, quintas e sábados. No mesmo dia, são veiculadas as peças dos deputados federais. A ordem de aparição dos candidatos a presidente da República nos blocos de propaganda vai se alterando ao longo desses três dias: por exemplo, o primeiro candidato do bloco dos presidenciáveis na terça-feira será o último da próxima vez (ou seja, quinta-feira), e assim por diante.

Cada bloco do horário eleitoral veiculado na tevê tem 25 minutos - o horário de exibição na televisão é das 13h às 13h25 e das 20h30 às 20h55. Nos outros dias, são veiculadas as propagandas dos candidatos que concorrem a outros cargos, como governador, senador e deputado estadual.

Veja a ordem, o tempo em cada bloco e o total de inserções:

1- Marina Silva - 21 segundos no horário eleitoral e 29 inserções

2- Cabo Daciolo - oito segundos no horário eleitoral e 11 inserções

3- Eymael: oito segundos no horário eleitoral e 12 inserções

4- Henrique Meirelles - um minuto e 55 segundos no horário eleitoral e 151 inserções

5- Ciro Gomes - 38 segundos no horário eleitoral e 51 inserções

6- Guilherme Boulos - 13 segundos e 17 inserções

7- Geraldo Alckmin - cinco minutos e 32 segundos no horário eleitoral e 434 inserções

8- Vera Lúcia - cinco segundos no horário eleitoral e sete inserções

9- Lula - dois minutos e 23 segundos no horário eleitoral e 189 inserções

10- João Amoêdo - cinco segundos e oito inserções diárias

11- Alvaro Dias - 40 segundos no horário eleitoral e 53 inserções

12- Jair Bolsonaro - oito segundos no horário eleitoral e 11 inserções

13- João Goulart Filho - cinco segundos no horário eleitoral e sete inserções