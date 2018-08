Coluna Esplanada do dia 21 de agosto de 2018

Baixa transparência

Órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo, Ministério Público da União e empresas estatais vinculadas ao Executivo têm baixa transparência e apresentam deficiências na divulgação de informações. A conclusão consta em auditoria do Tribunal de Contas da União que avaliou 135 portais nos últimos seis meses. O relator, ministro Augusto Nardes, também constatou informações sobre audiências e consultas públicas pouco detalhadas ou defasadas, além de falhas na divulgação do Serviço de Informação ao Cidadão. Nardes afirma que o objetivo da auditoria é “potencializar o controle exercido pelas entidades fiscalizatórias e pela sociedade”.

Estatais

Sobre as estatais, a auditoria do TCU identificou que muitas das informações ainda não são divulgadas ou são de difícil acesso e compreensão para os cidadãos.

Reeleição

Cerca de 80% dos atuais deputados federais vão tentar a reeleição. Na bancada de São Paulo, com 70 deputados, 62 estão em campanha para permanecer na Câmara.

Ranking

Além de SP, Bahia, Ceará, Roraima, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão no topo do ranking da reeleição.

Mico internacional

A PGR Raquel Dodge ainda não se manifestou sobre a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU de garantir ao ex-presidente Lula seus direitos políticos, mesmo condenado e preso. À Coluna, a PGR informa que não há “previsão” de posição da procuradora-geral sobre o assunto.

Olho neles!

Talvez porque já saiba que o Comitê não tem voz deliberativa na ONU - ao contrário do Conselho de Direitos Humanos, composto por membros de 47 países. Fato é que o Comitê é composto por ideológicos. Até na ONU tem aparelhamento político-ideológico, pelo que se vê.

Mal-estar

Auditores fiscais da Receita contestam recente declaração da secretária-executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, de que por trás da trajetória contínua de crescimento da dívida está “o fato de não estarmos conseguindo cobrir nossas despesas com tributos que arrecadamos.”

Concorrência

Dados do TSE mostram que são, em média, 16 candidatos na disputa para cada uma das 513 vagas a deputado federal.

Barrados

O Ministério Público Eleitoral deu início à série de impugnações de candidaturas Brasil afora. No Rio, o ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, foi barrado. No Ceará, já são oito candidaturas vetadas.

Lava Jato

A Unafisco, entidade que representa os auditores, rebate ao afirmar que o Governo fechou nos últimos anos 50 agências da Receita e cortou R$ 125,8 milhões do orçamento, afetando a força-tarefa da Lava Jato.

***Baseadão

Advogado da Marcha da Maconha, André Barros (Psol) concorre a uma das vagas na Assembleia do Rio com o bordão: “Baseado em sua consciência, baseado na sua mente”

Pedaladas

Candidata ao Senado, a ex-presidente Dilma Rousseff foi xingada durante passeio de bicicleta na Lagoa da Pampulha (BH). A petista retribuiu, mostra vídeo.

Marielle

Deputados da Comissão externa que acompanha as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes reúnem-se hoje com o procurador-geral do RJ, Eduardo Gussen, e delegados. Os parlamentares vão cobrar esclarecimentos sobre o andamento das investigações.

Segurança

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública realiza em Brasíliao 12º Encontro da entidade com o tema “Elegendo a Segurança Pública que Queremos”. Em debate, estão propostas para redução da violência e temas urgentes para enfrentar a grave crise de crescimento da criminalidade.