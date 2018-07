Coluna Esplanada do dia 15 de julho de 2018

Aposta na TV

O poderoso Partido da República - controlado pelo ex-mensaleiro Valdemar da Costa Neto (SP) - articula para entrar na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) para a disputa da presidência. Caso se confirme, indicará o vice. Numa chapa puro-sangue, Bolsonaro tem 8 segundos de TV. Numa coligação com o PR, obterá perto de 1 minuto e 20 segundos - 10 vezes mais. Até o fechamento da Coluna, a advogada Janaína Pascoal (PSL), que registrou o impeachment contra Dilma Rousseff, era a vice de Jair Bolsonaro.

Dia D

O PSL faz sua convenção nacional no próximo domingo para mais de 2 mil militantes no Centro do Rio de Janeiro. É lá que será anunciada a chapa com PR, ou “pura”.

Tem direito

Lula da Silva se queixou de lençóis e pediu à direção da PF mais cobertores para dormir no quartinho onde está detido. O frio de Curitiba estava batendo 4ºC à noite.



Menina do Rio

A presidente do STF, Cármen Lúcia, confirmou presença no almoço que empresários cariocas farão em sua homenagem, dia 27 de julho, na Associação Comercial do Rio.

“Entrou na faca”

Muita gente se surpreendeu com a jovialidade de José Dirceu num vídeo distribuído domingo passado comemorando a possível soltura de Lula da Silva. Sem rusgas, sem olheiras - bem diferente do semblante de prisões recentes -, ele ainda gravou outro vídeo para a militância, torcendo pela libertação. Fato é que Dirceu, vaidoso, aplicou botox na face, fez lifting (retirada das pálpebras), “puxou o rosto” em São Paulo.

Em casa

O vídeo foi gravado em casa de amigo em SP. Dirceu estava dirigindo o próprio carro de Brasília para Curitiba, para implantar a tornozeleira, quando soube no meio do caminho da decisão da Justiça de que não precisava mais. Parou então por dias na capital paulista para ficar com uma das filhas, Camila. E confraternizar com amigos.

No chão

Para evitar dor de cabeça, Dirceu repetiu que não vai mais viajar de avião tão cedo. Já esboça o lançamento de seu primeiro volume de memórias em São Paulo, Rio, Belo Horizonte - e fará todos os trajetos de - acredite! - ônibus. Em Brasília, lança dia 26 de agosto. Ele diz a próximos que não tem dinheiro para jatinho, ao contrário dos bons tempos de consultor milionário pós-mensalão.

Em casa

Dirceu já está em Brasília, chegou na última quinta-feira, onde mora numa apartamento com a esposa e uma filha criança.

Adeus, Alerj

Filho de Jair - assim ele chama o pai para terceiros -, o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC), 37 anos, vai disputar o Senado pelo Rio de Janeiro.

Turma jovem

Aliás, a turma jovem está cada vez mais cobiçando a Casa Alta, plenário há décadas tradicionalmente frequentado por cabeças brancas. Rodrigo Pacheco, pré-candidato ao Governo pelo DEM em Minas, terá o deputado federal de segundo mandato Renzo Braz, 38, na chapa para o Senado. O jovem de 38 anos é presidente do PP no Estado.

Deus as salve

A Secretaria Especial de Mulheres vai gastar R$ 100 mil - com valor de Contrapartida R$ 0,00, conforme D.O. da União - para promover um seminário com mulheres cristãs. Segundo Extrato Termo de Fomento, será para um dia de evento em parceria com a ONG Católicas Pelo Direito de Decidir.

Vale debate

A despeito do nome da ONG, o evento, segundo o D.O., é para “reunir mulheres de várias religiões” e “debater ações da bancada religiosa conservadora no Congresso Nacional e elaboração de estratégias conjuntas”.

Gol do Afonsinho

O ex-jogador de futebol e hoje médico Afonsinho escreve a autobiografia. Primeiro atleta no Brasil a ganhar na Justiça Desportiva o direito ao passe livre, em 1971 (na ditadura militar) também driblou com elegância a discriminação da época ao usar cabelos compridos em campo. Haverá detalhes no livro.