Coluna Esplanada do dia 11 de setembro de 2018

Os vetados

O Tribunal Superior Eleitoral já vetou 12 dos 22 pedidos de registro de candidatura avulsa de cidadãos que pretendiam disputar para presidente da República e vice, mas sem filiação partidária. Os ministros do TSE Tarcisio Vieira, Admar Gonzaga, Og Fernandes e Edson Fachin rejeitaram a alegação dos candidatos de que a matéria (autorização de candidaturas avulsas) está sob análise do Supremo Tribunal Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República.

É a Lei

O TSE reafirmou o entendimento de que o inciso V, do parágrafo 3º, do artigo 14 da Constituição é claro ao fixar, como condição de elegibilidade, a filiação partidária.

Novo palestrante

Socialites, empresários e outros eleitores de Bolsonaro manterão a agenda programada para quinta, no Jockey Club, mas com palestra do filho Flávio, no lugar do pai.



Passarela

Desde os anos 90, esse Calçadão da Halfeld onde foi atacado, no coração de Juiz de Fora, é palco pioneiro da... Parada Gay no Brasil, muito criticada por Bolsonaro.

Lula apela

O linguista e filósofo Noam Chomsky, casado com a brasileira Valéria, confirmou presença no debate que Celso Amorim fará na sexta, na Fundação Perseu Abramo, do PT, em São Paulo. O PT pretende usar o encontro para um desagravo com repercussão internacional a Lula, impedido de concorrer à Presidência.

Tem mais

Também estarão lá o ex-primeiro ministro da Itália Massimo D'Alema, o ex-primeiro ministro da França Dominique De Villepin, e o ex-ministro Bresser Pereira.

Voto oculto

Especialistas em pesquisas apostam que Jair Bolsonaro (PSL) está maior do que aparece. É o ‘voto oculto’ - do interior, onde os entrevistadores não vão - e o ‘voto conservador’, dos que só se declaram nas urnas, não nas ruas.

Em bando

O condenado na Lava Jato José Dirceu, que percorre o País com lançamento de seu livro de memórias, passou o fim de semana em visita à família de Lurian, filha de Lula, em Maricá (RJ). Reclamou da ‘liberdade’: teme levar a esposa a um restaurante e ser vaiado. “Por isso, só ando em grupo e só vou às casas dos amigos”, confidenciou.

Botando fogo

A UFRJ vai perder a tutela do Museu Nacional. O presidente Michel Temer vai criar a Abram - Agência Brasileira de Museus, para substituir o atual Ibram, e deixará o Nacional sob o comando da nova autarquia, antecipou a Coluna nas redes sociais.



Memorial do ocaso

Brasileiro adora uma tragédia. Muita gente não conhecia o Museu Nacional até o incêndio. Agora centenas passam na Quinta da Boa Vista por dia para ver o que sobrou.

Festival de recall

Algo muito preocupante acontece no setor de automóveis. Um festival de recall de carros novos lançados de 2016 até este ano tem assustado os compradores. São picapes da Fiat, seis (!) modelos da Mercedes, picape da Ford e até um Volvo sedan.

Efeito LJ

A Operação Lava Jato reduziu em mais de 30% os postos de emprego na indústria naval. Em 2014, quando a operação surgiu, eram mais de 82 mil trabalhadores no setor. O número caiu para pouco mais de 29 mil em 2018.

PIB

Os dados são do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Apenas no primeiro ano, estima-se que a LJ retirou R$ 142,6 bilhões da economia, e isso ainda causará efeito negativo no PIB de 2018.

Mas...

... que foi uma boa limpeza contra a corrupção, isso foi, e quem ganha é o Brasil