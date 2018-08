Coluna Esplanada do dia 11 de agosto de 2018

Caravana na TV

Com o seu candidato preso, condenado em segunda instância por corrupção e ficha-suja, o PT prepara a edição de vídeos de Lula da Silva em caravana recente pelo Nordeste para veicular no programa eleitoral na TV, durante a campanha de Fernando Haddad, o sucessor natural com a vindoura impugnação da candidatura de Lula pelo TSE. Não é só mero elogio ao personagem mor do partido. A ideia da coordenação é usar vídeos de Lula para contrapor críticas (que esperam) de que a chapa Haddad/Manuela D’ávila é sulista e branca.

Em suma

O PT tem receio de que Haddad não seja reconhecido como o sucessor de Lula pelo eleitor do Norte e do Nordeste, regiões que historicamente votam em peso no PT.

Na telinha

Aliás, a nova caravana de Lula pelo Nordeste vai virar documentário pelas mãos de um cineasta que já trabalhou com o ex-presidente.

Atrasadão

Em ano de eleição, vai mal Fernando Pimentel, governador de Minas. Além de parcelar em três vezes (dias 12, 25 e 30) o salário do funcionalismo, tem atrasado o depósito.

Padrinho porreta

Não se fala em outro assunto nos corredores do Tribunal da Justiça da Bahia. Há suspeita forte de que Antônio Roque do Nascimento Neves seja o padrinho de alguns juízes auxiliares em comarcas onde há processos milionários. Ele é o principal assistente e secretário do presidente do TJ, desembargador Gesivaldo Britto.

Haja cacau

Recentemente a Febraban questionou a nomeação de um magistrado para a Comarca de Ubaitaba (BA), onde avançaram rapidamente grandes ações de cacauicultores contra bancos. Procurado, o TJ e o senhor Roque rechaçaram indicações de juízes, e informaram que isso é função exclusiva do presidente do TJ - o chefe direto de... Roque.

Presentão...

O deputado federal Vicente Arruda (CE), que trocou o PDT pelo PR, não sabe se tentará a reeleição para o 7º mandato. Ele cobra do partido R$ 1,4 milhão do fundo eleitoral prometidos para campanha. Está em desespero por não ver até agora os R$ 13 milhões de terreno em Caucaia que vendeu para o governo do Estado, seu aliado político.

...bloqueado

O dinheiro continua bloqueado por decisão da desembargadora Rosilene Ferreira Facundo, que mandou questionar o Estado e o MP, em razão de Arruda ser devedor notório na praça. O juiz Willer Sóstenes já pediu habilitação ao processo de credores.

O nº da lei

O TRF 4 mandou Lula da Silva para a cadeia no Brasil. Na Argentina, o Tribunal Criminal Federal 4 encarcerou o ex-vice presidente Amado Boudou por corrupção.

Paes robótico

Veja como um “robô” online (proibidos nas redes sociais) entrega um candidato. Eleitores de Marcelo Trindade (Novo) ao governo do Rio de Janeiro provocaram o concorrente Eduardo Paes (DEM) no Twitter, que ele deveria votar no adversário. E “Paes” responde “isso!!” duas vezes, em apoio a Trindade. Virou piada.

Invasão de luxo

Terra é o de menos. Invasão virou negócio - com ou sem sócio oculto. Ocorre em Salvador: os sem-terra e sem-teto ocuparam megaterreno na Avenida Paralela onde será erguido o Alphaville, o famoso condomínio de grife. A vegetação é Mata Atlântica em estado de regeneração. Mas o avanço dos acampamentos pode “limpar” área para o loteamento e evitar futura compensação ambiental, processo hoje muito custoso.

Bancada da bala

Teve boa adesão o encontro “Amigos da Polícia Judiciária” ontem em São Paulo, chamamento dos policiais e delegados federais e Civis para debate com candidatos a deputados. A turma do coldre ouviu propostas para a classe e as “bandeiras” dos postulantes. Apareceram 31 políticos - alguns já mandatários.

Valorização

Entre os temas, os candidatos discutiram o mandato fixo para o dirigente das polícias, investimento para êxito das investigações e valorização das prerrogativas dos delegados. O evento foi promovido pelo SINDPESP, ADPESP, SINDPF/ SP e ADPF/SP.