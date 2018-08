Coluna Esplanada do dia 09 de agosto de 2018

Sofra, pequeno empresário!

Enquanto usa a isenção fiscal e abre mão de bilhões de reais em arrecadação de grandes empresas brasileiras e multinacionais - inclusive no trilionário setor petróleo - o governo federal segue castigando o pequeno empresário. Amparado no parecer da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, o presidente Michel Temer decidiu vetar, integralmente, o PL 76/18, de autoria do deputado Jorginho Melo (PR-SC), que possibilitava a reinserção de pequenos empresários ao Simples Nacional. A lei facilitaria muito a vida dos empresários devedores, que poderiam parcelar suas dívidas e voltar a pagar impostos mensais numa alíquota bem menor.

Faz por onde

Na Mensagem 421, do dia 6, Temer alegou “contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade”. Depois reclama que tem a mais baixa popularidade da história.

Dois pesos

É alta, atualmente, a inadimplência dos pequenos e médios empresários. A Receita Federal ainda tem força-tarefa para cercar quem deve. Já contra os grandes...

É do jogo

Tucanos apostam que boa parte da militância do governador Márcio França (PSB) vai pedir votos para Geraldo Alckmin a presidente. Em SP, a relação é boa entre os grupos.

***Novelão

Segue nas mãos do ministro relator do STF Edson Fachin o caso do deputado federal Pastor Marco Feliciano, suspeito de agressão e estupro, denunciado pela jornalista Patrícia Lelis, de Brasília. Ela agora é... candidata a deputada federal pelo Pros em São Paulo. Onde responde a processo na Justiça, acusada de extorsão e falso testemunho.

Só no papel...

O primeiro passo foi dado pelo menos no Congresso Nacional, enquanto o Palácio e outros órgãos do governo não se manifestam sobre o Decreto de Temer no qual o Brasil aderiu à Resolução da ONU de combate ao terrorismo. A CCJ do Senado aprovou o PLS 30/18 “que institui a Frente Parlamentar de Segurança Pública nas Fronteiras”.

Da arquibancada

O Palácio de fato está neutro na campanha. Nada de reuniões partidárias ou encontros com políticos para turbinar a agenda do presidenciável Henrique Meireles (MDB). Na última segunda, enquanto Meirelles se debruçava sobre a agenda da semana em reuniões que vararam a noite, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, estava no bar Churchill em Brasília assistindo alvoroçado a Atlético x Internacional.

Garoto-propaganda

Fernando Haddad pode usar uma camisa com o slogan “Lula Livre” hoje à noite no debate dos presidenciáveis na Band. Há quem aprove e desaprove no staff. A conferir.

Assédio “na pista”

A Agência Nacional de Transportes Terrestres ganhou problemão interno para resolver. Chegou à direção a notificação do Ministério Público do Trabalho sobre denúncia de funcionários das regiões Centro-Norte. Relatam assédio moral de superiores e más condições de trabalho. Entre vários outros pontos negativos numa lista.

Da “garagem”

“Sobre o assunto temos a informar que a Agência Nacional de Transportes Terrestres foi notificada dia 7, às 16h23, pelo Ministério Público do Trabalho. A Agência se manifestará diretamente àquele órgão nos autos do processo”, informa a assessoria.

Radar...

A Aeronáutica segue em compasso de espera do aval do TCU para soltar um edital de licitação para Parceria Público-Privada que vai atiçar os mercados nacional e internacional. Contrato de R$ 4,5 bilhões - e investimento operacional direto de R$ 1 bilhão - para gestão da sua Rede de Comunicações do Comando da Aeronáutica.

...ligado

Está previsto para até novembro. Segundo a Força, a PPP envolve “elaboração de projeto, instalação, operação, gestão e manutenção da infraestrutura de comunicações, controle e gestão das redes de comunicação” em todo o território nacional e no espaço aéreo sobre a fronteira marítima do Brasil.

Mídia em foco

O Enecob (Encontro Nacional de Editores, Colunistas, Repórteres e Blogueiros) e o e-latino - Encuentro de Periódicos de Latinoamérica, dos quais a Coluna é media partner, confirmaram mais dois eventos: e-latino fará press-trip em Manaus, com jornais do Brasil, da Argentina, do Chile, do Uruguai e da Colômbia; e o Enecob sobre gestão da saúde em dezembro em Brasília, com 35 grandes jornais de todas as capitais.

Brasileiros & Latinos

Com a rede de mais de 90 jornais signatários em 8 países, atualmente, o Enecob e o e-latino tornaram-se dois dos maiores eventos de mídia da América do Sul. A press-trip no Rio Negro tem patrocínio de Anfip, Grupo Landis, Hostnet, Hotel Kubitschek Plaza e apoio da Tuiuiú Comunicação e Conselho Federal da OAB.