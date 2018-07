Coluna contraponto do dia 21 de julho de 2018

As candidaturas de Requião em 2018

O senador Roberto Requião bateu o recorde de se apresentar como candidato a cargos eletivos em 2018: primeiro a Presidência pelo PMDB, depois pelo PT, a vice de Lula, o Governo do Paraná e, finalmente, a Senador mesmo. Sem contar que oferece o irmão Maurício a vice na chapa de quem vier. Tantas candidaturas em tão pouco tempo garantem ao senador Requião mais espaço na mídia do que as piadas e frases de efeito contra seus adversários que costuma postar no twitter. É o astro pop das candidaturas fake.

A política...

Alckmin, o “picolé de xuxu”, apelido que ganhou pela polidez nas palavras e por outros atributos que o tornam um “sem graça”, acabou ganhando o apoio de todos os grandes partidos nacionais e vai disputar a eleição com palanques em todos os estados, com mais da metade do tempo propaganda no horário gratuito de televisão e recursos enormes dos fundos partidário e eleitoral.

...e o tamanho da língua

Não significa que, com tudo isso, vá ganhar a eleição - mas Alckmin já provou que, além da habilidade política, contou a seu favor o tamanho da língua dos adversários que buscavam apoio dos mesmos partidos que ele agora parece ter conquistado (falta apenas a oficialização, que deve ocorrer semana que vem) - como o DEM, o PP, e o PR, siglas que, somadas ao próprio PP, formam a maior bancada no Congresso Nacional.

Língua solta

Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro (PSL), que despontam até agora em muito melhor posição nas pesquisas, foram sendo desidratados à medida em que não continham a língua solta e demonstravam, com isso, instabilidade emocional e/ou despreparo e falta de jeito para cumprir a liturgia civilizada exigida para o exercício do mais alto cargo da República.

Cada qual

Ciro ataca com palavrões, como fez esta semana ao chamar uma promotora de “filha da p…”; Bolsonaro não é afeito a manifestações misóginas e homofóbicas.

Por aqui

No Paraná há um político também dado a recorrer a palavras e gestos parecidos. Uma vez mandou uma plateia à m…; em mais de uma ocasião, perguntou a mulheres se elas traíam seus maridos. Da interminável lista de impropérios conhecidos também consta a vez em que mandou agricultores enfiarem faixas de protesto naquele lugar. Nem por isso perdeu eleições.

Fernanda nega

A propósito de nota publicada por este Contraponto, segundo a qual a secretária estadual de Ação Social, Fernanda Richa, estaria perto de pedir exoneração para se dedicar à campanha para a eleição do filho Marcello a deputado estadual, ela enviou nota de desmentido. Diz que “o texto não contém nenhuma verdade”.

Fico!

Ou seja: se depender da vontade dela, Fernanda vai continuar no posto a despeito dos rumores de que não andam bem, por motivos políticos, as relações entre os grupos do atual governo, comandado por Cida Borghetti e o marido deputado Ricardo Barros, com o antecessor.

Hoje Dia da Maldade

Hoje é dia de lembrar que:

A chapa Jair Bolsonaro / Janaína Pascoal e o slogan pronto: Apocalipse já já!

O negócio mais rentável do País é clonar celular de político e pedir dinheiro emprestado. O retorno é positivo-operante

A eleição presidencial: Lula escreve, Ciro Gomes xinga, Meirelles paga, Alckmin insiste, Alvaro teima, Bolsonaro pira e o Centrão comanda

A eleição estadual/governo: Cida viaja, Ratinho Jr. voa, Osmar Dias reflete e Ricardo Barros manipula

Bolsonaro não precisa de palanque forte no Paraná. Com tanto Coxinha, o Paraná é o palanque

No Paraná já começa a faltar governador para tanto candidato a vice

Beto e Richa: os dois candidatos dos sonhos de Beto Richa ao Senado

Requião: o candidato dos sonhos de Roberto Requião para ocupar as duas vagas no Senado

Pela fuga depois da morte da paciente, o dr. Bumbum mostrou que é mesmo um dr. Bundão.