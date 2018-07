Coluna Contraponto do dia 15 de julho de 2018

Nenhuma chapa está completa

Nenhum dos três principais candidatos ao governo do Paraná escolheu definitivamente o nome que figurará em suas chapas na posição de vice. E há vagas abertas também para candidatos a senador, embora falte apenas três semanas para o prazo de definição pelas convenções partidárias. A chapa até agora mais completa é a da candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), que já definiu Beto Richa e Alex Canziani, de dois diferentes partidos que fazem parte da aliança, respectivamente PSDB e PTB. Mas ainda falta um vice para fazer parceria com Cida, embora não faltem partidos interessados, como o DEM e o PSB, que também integram a constelação de legendas que o marido da governadora e articulador de sua campanha, deputado Ricardo Barros, conseguiu formar.

Osmar...

Osmar Dias (PDT) se mantém silencioso em relação às tratativas que vem mantendo com outras siglas e não tem definidos os nomes para vice e para pelo menos uma das cadeiras em disputa para o Senado. O empresário Oriovisto Guimarães (Podemos), que está em campanha para o Senado, pode ocupar uma dessas vagas. Conversações ainda abertas com o PPS e com o MDB podem vir a suprir essas lacunas.

Ratinho...

Ratinho Jr. (PSD) conta como candidato a senador em sua chapa com o delegado Fernando Francisquini (PSL), coordenador da campanha no Paraná do presidenciável de direita Jair Bolsonaro. Tenta ainda convencer a deputada Christiane Yared (PR) a ocupar a outra vaga. Pretendentes a vice na sua chapa são vários, contando-se entre eles o ex-prefeito de Assis Chateaubriand Marcel Micheletto, o ex-secretário estadual da Agricultura Anacleto Ortigara e os empresários Darci Piana (presidente da Fecomercio) e Edson Campagnolo (presidente da Fiep).

Tempo quente

Nos últimos dias, em razão da guerra interna, adversários tentaram tirar Campagnolo da disputa, mas na sexta-feira (13) Ratinho Jr. esfriou a briga com uma entrevista que deu a emissoras de rádio do interior em que confirma que o presidente da Fiep se mantém como nome forte em suas cogitações.

Riquixá

Quatorze pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná na sexta-feira (13) por fraude na licitação para a concessão do transporte coletivo de Curitiba. A denúncia é um desdobramento da Operação Riquixá, realizada pelos núcleos de Guarapuava do Gaeco e do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa).

Veja quem são os 14 denunciados:

*Denunciados por associação criminosa e fraude a licitação:

Marcos Valente Isfer, ex-presidente da Urbs;

Fernando Eugênio Ghignone, secretário de Estado da Administração e da Previdência e ex-diretor de transporte da Urbs;

Luiz Filla, integrante da Comissão Especial de Recebimento, Análise e Julgamento da Licitação;

*Denunciados por associação criminosa, fraude a licitação e falsidade ideológica:

Dante José Gulin, empresário;

José Luiz de Souza Cury, ligado ao consórcio Transbus;

Acir Antonio Gulin, empresário;

Rodrigo Corleto Hoelzl, ligado ao consórcio Pioneiro;

Julio Xavier Vianna Junior, ex-sócio de uma empresa de engenharia;

Felipe Busnardo Gulin, empresário;

Antônio José Vellozo, integrante da equipe técnica da Setransp;

Guilherme de Salles Gonçalves, advogado;

*Denunciados por falsidade ideológica:

Marco Antonio Gulin, empresário;

Wilson Luiz Gulin, empresário;

Vergínia Luíza Macedo, ligada à família Gulin.