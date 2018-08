Coluna Contraponto do dia 09 de agosto

Os Richas e os Barros saíram bem só nos retratos

Dois dias e uma condenação por gasto de dinheiro público em Paris foram suficientes para dona Fernanda, a última representante de fato de Beto Richa no Governo da Família Barros, deixar o posto de secretária do Bem-Estar Social. O último vínculo rompeu-se de vez. Depois de idas e vindas, do fica ou sai, do desmentido já preparado que dona Fernanda mantinha no arquivo do WattsApp para negar a saída, aconteceu mesmo. A decisão só agora parece ter sido motivo de reflexão para não deixar o ex-governador ainda mais fragilizado - e sozinho - na disputa pelo Senado. A saída de dona Fernanda só mostra que as fotos de mãos dadas de Beto Richa e Cida Borghetti nas convenções partidárias do último final de semana eram apenas isso: fotografias.

Lula desiste de pedir...

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), aceitou nessa quarta-feira (8), a desistência da defesa de Lula de pedir sua para ser solto da cela que ocupa na superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde que foi condenado em segunda instância a 12 anos de prisão. Sua liberdade agora poderia precipitar o julgamento sobre a inelegibilidade e impedir que mantenha sua candidatura a presidente.

...para ser solto...

O movimento de desistência da defesa de Lula foi feito na segunda-feira (6), após sinalizações de ministros da Corte, e do próprio relator, de que era importante dar celeridade ao caso. Com a desistência, os advogados colocam em prática a estratégia de evitar que a Suprema Corte discuta sobre a questão de inelegibilidade antes do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), onde o registro de candidatura é feito.

e Fachin concorda

Fachin já havia liberado o recurso para ser julgado pelo plenário quando a defesa do ex-presidente entrou com o novo recurso, desta vez contra o envio do caso ao plenário. Segundo a defesa, os advogados não teriam pedido que a questão eleitoral fosse discutida pelo STF. Com isso, o ministro pediu esclarecimentos aos defensores do petista antes do final do recesso. Foi essa resposta que chegou segunda à Suprema Corte, dentro do pedido de desistência, homologado por Fachin nessa quarta.

Modal ferroviário

Um dos maiores especialistas em transporte do País, Carlos Arthur Mohr, consultor da área na Federação das Indústrias, debateu ontem o modal ferroviário do Paraná na Associação Comercial do Paraná, a convite do presidente do Movimento Pro Paraná, Marcos Domakoski.

Muito baixo

Segundo levantamentos de Mohr, o transporte de volumes para a exportação por trens fica em torno de 35% na média dos principais estados, enquanto no Paraná o índice chega a apenas 18%. O nosso modal ferroviário é antigo, moroso e interfere diretamente no custo das exportações locais.

Novos trilhos

Arthur Mohr falou sobre o projeto de implantação de quase 1 mil quilômetros de linha férrea, em dois trechos complementares, entre Dourados até o Porto de Paranaguá, passando pela Ferroeste.

Gleisi ficou fora por ser mulher

Por que o PT optou por Fernando Haddad e não por Gleisi Hoffmann como cabeça de chapa caso Lula seja oficialmente impedido de disputar a Presidência da República? A senadora paranaense, presidente nacional do PT, é hoje a figura mais visível do petismo nacional e nomeada representante e porta-voz do pensamento do ex-presidente. Por que ela não foi a escolhida como “reserva” de Lula? A explicação foi encontrada pelo próprio PT que, em pesquisas que mandou fazer, percebeu que o desgaste sofrido pelo partido com Dilma na presidência desaconselha a indicação de outra mulher para o posto. Paradoxalmente, a presença feminina na política seja uma das bandeiras do PT desde a sua fundação.