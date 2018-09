Coluna Contraponto do dia 06 de setembro de 2018

Será em Curitiba a troca de Lula por Haddad

Segundo informa a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, integrantes da cúpula do PT afirmam que, apesar das ressalvas públicas, a conversa de Lula com Fernando Haddad na carceragem da PF, na segunda-feira (3), foi conclusiva. O recurso ao STF cumpre duas funções simbólicas: mostra à militância que o partido não desistiu do ex-presidente e preenche requisito para que a ONU avalie o mérito do caso do petista. A unção de Haddad será feita em Curitiba, cidade em que Lula está preso desde abril, no próximo dia 11. O roteiro para a bênção televisiva também foi traçado.

Convocação

Petistas já começaram a convocação para o ato em Curitiba. Governadores e quadros do PT e do PC do B, partido de Manuela d’Ávila, que vai assumir a vice de Haddad, foram avisados. As legendas estudam oficializar o chamado durante programação com artistas e intelectuais no Tuca, dia 10, em SP.

Nova chapa

O comitê eleitoral do PT e do PCdoB planeja fazer a primeira agenda conjunta da nova chapa no Rio Grande do Sul, estado de Manuela.

Sem traição

Há grande preocupação no PT em registrar a saída de cena de Lula e sua bênção a Haddad de maneira cristalina na TV. Pesquisas da sigla indicam que o eleitor lulista não aceitaria gesto dúbio, que possa ser visto como traição ao ex-presidente.

Testamento

Lula deve escrever uma carta, que tem sido chamada por petistas de seu testamento político, tanto para o ato em Curitiba como para a propaganda eleitoral.

“Casa Branca”

Um endereço até então discreto no Alto da Glória, uma travessinha que apresentava algum movimento apenas às quartas-feiras, dia da Novena do Perpétuo Socorro, virou lugar para um dos mais congestionados trânsitos de Curitiba. Nela se situa a “Casa Branca”, como é conhecido o comitê central de Carlos Ratinho (PSD).

Fã de carteirinha

A divulgação das últimas pesquisas que colocam Ratinho na liderança isolada foi o que bastou para que uma multidão se transformasse em “simpatizante” de Carlos Ratinho - gente que até anteontem fazia parte da tropa de outros candidatos, especialmente de Cida. A gentarada chega lá para oferecer serviços, garantir mais votos, protestar fidelidade e elogiar qualidades que ainda, por distração, não tinham notado em Ratinho.

Senha?

A tal ponto a romaria cresceu que os coordenadores da campanha se viram com o problema de ter de “selecionar” os visitantes. Alguns passaram pelo constrangimento de não serem aceitos, como aconteceu com um ex-presidente de estatal durante os governos Richa e que até dias atrás derrubava asas para Cida Borghetti: a recepção da “Casa Branca” foi instruída a não deixá-lo entrar, com o recado para que não mais voltasse.

Alvaro e Bolsonaro empatados

O senador Alvaro Dias (Podemos) divide a liderança com Jair Bolsonaro (PSL), ambos com 23% de intenção de voto dos paranaenses:

Alvaro Dias (Podemos) – 23

Jair Bolsonaro (PSL) – 23

Ciro Gomes (PDT) – 8

Marina Silva (Rede) – 5

Geraldo Alckmin (PSDB) – 4

João Amoêdo (Novo) – 4

Fernando Haddad (PT) – 4

Henrique Meirelles (MDB) – 1

Guilherme Boulos (Psol) – 1

Cabo Daciolo (Patriota) – 1

A pesquisa Ibope foi contratada pela RPC e divulgada na terça-feira (5). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.204 eleitores de todas as regiões do Estado, com 16 anos ou mais, de 1º a 4 de setembro. O registro no Tribunal Regional Eleitoral é PR-04985/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral é BR-01988/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.