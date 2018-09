Coluna Contraponto do dia 05 de setembro de 2018

O “conto do helicóptero” em Richa

Em 2013, o Governo Beto Richa encaminhou tudo o que era necessário para que Maringá fosse sede de uma grande indústria de aviões e helicópteros. Incentivos do programa Paraná Competitivo foram logo acertados, a construção da fábrica teria início no ano seguinte e, em dois anos, as primeiras aeronaves começariam a ser vendidas no Brasil e exportadas mundo afora. O “empreendedor” por trás do negócio milionário era o italiano Luigi Fiocco - preso ontem no Brasil, onde se encontrava foragido das autoridades de seu país sob acusação de ter dado golpes de 200 milhões de euros por meio de arrecadações ilícitas de recursos públicos, sempre sob o pretexto de que estava pronto para construir a Avio - sua imaginária fábrica de helicópteros e aviões. Beto Richa caiu no conto do “príncipe da fraude”, como ele é conhecido na Itália.

Tem mais...

Beto Richa não foi o único. Também o governo da China entrou na mesma conversinha. Lá ele se apresentava como membro de delegações oficiais do governo italiano, acompanhando ministros e caravanas de empresários

italianos interessados em fazer investimentos na Ásia.

Devolva!

O deputado Francisco Buher (PSD) mora em São José dos Pinhais, a 30 minutos do Centro de Curitiba. Faz esse caminho quase todos os dias para chegar ao seu local de trabalho, a Assembleia Legislativa, no Centro Cívico. Apesar disso, pediu ressarcimento à Assembleia de R$ 82.870,68 por despesas com refeições fora do domicílio desde 2015.

De olho

A ONG Vigilantes da Gestão Pública achou que o pagamento da indenização era ilegal e entrou com uma ação civil pública na Comarca de São José dos Pinhais pedindo a devolução dos valores aos cofres públicos e o bloqueio dos bens do deputado como garantia.

Indenização

A juíza Carolina Delduque Basso examinou os documentos, comparou as regras vigentes estabelecidas pela Assembleia para ressarcir despesas e chegou à conclusão que, sim!, o deputado Francisco Buher deve devolver os valores e não mais pedir indenizações do gênero. A cada vez que requerer a indenização daqui em diante deve pagar multa de R$ 200, conforme estipula na decisão que tomou no dia 31 de agosto e dada a público na segunda-feira (3). O deputado tem direito de defesa e vai fazê-lo no curso da ação.

Carlos...

Os cabelos pretos e brilhantes, a barba sempre bem feita, a roupa casual, o modo ágil de andar e gesticular, a fala rápida, o sorriso fácil a mostrar-lhe brandos os dentes, o olhar plácido que nunca denota fúria ou tristeza, só alegria - todo este conjunto de atributos empresta ao candidato Carlos Ratinho (PSD) o ar da juventude, a condição de representante perfeito do “novo” biológico e político, do moderno, distanciando-o da “velha” política.

...Ratinho

E tudo isso emoldurado pelo apelido Ratinho que herdou do pai para acentuar o caráter da meninice ligeira com que se move entre os eleitores com abraços, beijos e as indefectíveis criancinhas que carrega para fotos e vídeos.

E o Retrato...

Tudo isso explica muito o favoritismo com que aparece nas pesquisas e que apontam para ele uma provável vitória fácil nas eleições de outubro, talvez até já no primeiro turno. Os eleitores gostam de aparências, geralmente mais eficazes do que discursos profundos e distantes da compreensão intelectual do povo simples, dos radicalismos ideológicos que espantam a esquerda ou a direita, ou que retratem realidades mais duras e incômodas.

...de Dorian Gray

A continuar assim, com projetos “inovadores” a revestir um discurso “velho”, Carlos Ratinho corre o perigo de envelhecer com mais velocidade do que o Retrato de Dorian Gray.