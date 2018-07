Colégio FAG comemora tradicional Festa Junina

(Foto: Divulgação )

O Colégio FAG celebrou no ginásio de esportes do Centro Universitário FAG a tradicional Festa Junina. Foram 18 apresentações com as 28 turmas do Colégio. Os alunos de idades entre 3 e 17 anos apresentaram danças tradicionais e também peça de teatro.

O Diretor do Colégio FAG, Givanildo Nardi, contou que, bem antes do dia da comemoração junina, já começam os preparativos, pois são vários setores que se mobilizam, entre as questões gastronômica e cultural. "Todo ano a gente fica na expectativa de ver tudo funcionar como a gente planeja, e este ano superou a do ano passado, tanto com apresentações como participação de pais dos alunos", comenta.

Malu Bomonato, mãe da Iara do 2º ano, destaca a importância de eventos como esses para que as festas tradicionais não sejam deixadas de lado, e que é muito importante cultivar essas comemorações culturais do Brasil. "A expectativa é sempre grande, pois a gente tem muito orgulho de ver um filho em uma apresentação. Eu quando era criança também apresentei danças em festas caipiras. O colégio FAG sempre procura fazer com que tudo dê certo", explica.

A aluna do 8° período, Giovana Zat, destaca que sua turma procurou diferenciar este ano na apresentação, com uma dança que misturou várias músicas. "Nós estamos planejando nossa apresentação desde o começo do ano, pois queríamos uma coisa diferente, foi aí que surgiu a ideia, não fugindo do tradicional, apenas modificando um pouco na hora da dança", lembra.