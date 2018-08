Colégio de Marechal fatura o vôlei feminino

Equipe que há três anos se acostumou a soltar o grito de “é, campeão!”, a de vôlei do Colégio Martin Luther, de Marechal Cândido Rondon, entoou o cântico vitorioso mais uma vez na tarde de ontem. Foi na fase final A (15 a 17 anos) da 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, em Campo Mourão. Na decisão, as comandadas do técnico Claudemiro dos Santos venceram o time do Colégio Aliança/Guarapuava por 3 sets a 0 e se garantiram nos Jogos Escolares da Juventude, a fase nacional da competição que será realizada de 12 a 16 de setembro em Natal (RN).