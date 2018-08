Codefoz quer orientar empresários interessados

Foz do Iguaçu - Depois de discutir a posição em relação à implantação das lojas francas na cidade, com entidades como Acifi (Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu) e Sindilojas (Sindicato Patronal do Comércio Varejista), o Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu) quer agora oferecer uma espécie de assessoria aos empresários do Município que tenham interesse na abertura dessas lojas. “Esse trabalho deve ser feito em parceria com o Sebrae, inclusive já iniciamos a conversa para esse projeto. A ideia é dar um norte ao empresário, mostrar o ponto de partida, orientar sobre como funciona a implantação, o que pode e o que não pode ser feito, orientar mesmo o empresário para que depois disso ele possa saber como seguir”, explica o presidente do Codefoz, Mario Camargo.

O presidente ressalta ainda que é uma forma de tentar amortecer o impacto que a implantação das lojas deve trazer aos comerciantes. Já que a entidade é a favor da implantação, porém preservando o comércio local.

Posicionamento x Decreto

O documento com as deliberações sobre a implantação dos free shops elaborado após uma série de reuniões com associados da Acifi e do Sindilojas também foi entregue pelo presidente do Codefoz ao prefeito Chico Brasileiro (PSD).

A posição das entidades deve colaborar na edição do decreto municipal que regulamenta o funcionamento das lojas francas.

De acordo com o Executivo municipal, o documento será analisado em conjunto com uma equipe técnica que vem acompanhando as discussões sobre o tema e a publicação do decreto deve ser feita ainda esta semana.