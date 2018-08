Codefoz discute hoje as lojas francas em plenária

Foz do Iguaçu - A implantação de lojas francas (as chamadas free shops, que vendem produtos com redução de imposto) em Foz do Iguaçu será discutida agora pelo Codefoz (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu). O assunto será debatido em reunião ordinária do Plenário do Conselho e deve ser a oportunidade de esclarecer pontos que ainda geram dúvidas sobre o assunto, como local de instalação das lojas, horário de funcionamento e como deve ser feita a tributação sobre os produtos comercializados.

De acordo com o presidente do Codefoz, Mário Camargo, esse é o momento de as entidades exporem suas questões que serão levadas ao Executivo municipal. “Ouviremos a posição das entidades que compõem o Codefoz e, com base nisso, vamos elaborar o posicionamento do Conselho que posteriormente levaremos ao prefeito Chico Brasileiro”, detalha.

A plenária deve reunir representantes de entidades da cidade, que já vêm discutindo a implantação, como a Acif (Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu), que realizou assembleia semana passada e aprovou por unanimidade um documento em que a entidade alerta sobre o impacto negativo que a instalação das lojas francas pode causar no comércio em geral por conta da concorrência com a venda de produtos nacionais ou nacionalizados pelas lojas francas, os quais têm menos impostos.

A reunião ordinária do plenário do Codefoz será hoje, às 18h, no auditório da Fundação Cultural no Centro de Foz do Iguaçu.