Claudinei Oliveira comemora semana cheia no Paraná

Curitiba – Vindo de uma sequência de três jogos em uma semana, contra Internacional, São Paulo e Corinthians, o Paraná Clube comemora o fato de ter a semana cheia para poder trabalhar antes de voltar a campo pelo Brasileirão, no domingo, contra o Sport, em Recife (PE).

Mais que a equipe tricolor, o técnico Claudinei Oliveira celebra o tempo precioso para preparar a Gralha. Essa é a maior sequência de dias para treinos desde que chegou à equipe, às vésperas do jogo com o Colorado gaúcho.

O momento não poderia seria melhor para os trabalhos extras, pois o adversário do fim de semana é justamente a ex-equipe de Claudinei Oliveira, que acertou com o Paraná Clube três dias depois de pedir demissão do Leão pernambucano.

Para este desafio, o time paranaense terá os retornos do lateral Junior, que volta de suspensão, e do meia Nadson, recuperado de lesão. Por outro lado, o meia Leandro Vilela cumprirá suspensão, enquanto Torito Gonzalez, Biteco e Maicosuel seguem no departamento médico.