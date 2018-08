Classificados para a 3ª fase

Com 240 pontos, a equipe Akadac, de Cascavel, se classificou em quinto lugar na 2ª Fase do Regional Oeste do 46º Campeonato Paranaense de Caratê, realizado fim de semana no Ginásio da Neva, em Cascavel.

Quem também segue agora para a terceira fase - marcada para setembro, em Francisco Beltrão - é a Academia Oda Kai, também de Cascavel, que conquistou 205 pontos e ocupa a sexta posição na classificação geral do campeonato.

Após a terceira etapa do Paranaense, serão definidos os quatro melhores atletas de cada categoria - Kata (luta imaginária), Kumite (luta individual) e Open (acima de 18 anos, sem limite de peso) - para representar a região na fase final, que será em Araucária, em 24 de novembro, com os vencedores das demais regionais.

Até a grande final os atletas têm ainda duas grandes disputas pela frente. A primeira delas é na 31ª edição dos Jogos da Juventude, de 7 a 15 de setembro, em Toledo. A outra será no fim do próximo mês, em Londrina, nos Jogos Abertos.

Confira as classificações

1º lugar Ass. Goju-Kan de Karatê-Dô - Pato Branco 571 pontos

2º lugar São Miguel do Iguaçu 424 pontos

3º lugar Associação Foz do Iguaçu 361 pontos

4º lugar Ass. Real Lince de Karatê - Francisco Beltrão 304 pontos

5º lugar Akadac - Cascavel 240 pontos

6º lugar Academia Oda Kai - Cascavel 205 pontos